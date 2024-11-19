За 1000 дней войны РФ запустила по Киеву 2,5 тысячи ракет и дронов, половину - в этом году

За 1000 дней полномасштабного вторжения России Киев прошел через 1369 воздушных тревог, которые суммарно длились более 1553 часов. На город враг выпустил более 2500 ракет и дронов.

В частности, российские захватчики запускали на Киев:

более 1600 дронов-камикадзе разных модификаций;

почти 800 крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Х-69;

около 90 баллистических ракет Искандер-М и KN-23;

почти 40 аэробалистических ракет "Кинжал";

и 6 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Только за 2024 год Киев подвергся 1250 атакам воздушного нападения. Одним из самых массированных ударов стало применение почти 80 ракет и дронов за одну ночь.

"За 1000 дней Киев пережил с десяток массированных, комбинированных воздушных ударов. В самом массовом из которых армия России запустила по нашему городу почти 80 ракет и БпЛА! Вдумайтесь, в XXI веке столицу европейского государства уничтожают тысячами ракет и дронов", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Он призвал украинцев помнить, благодаря кому Киев остается непобедимым.

"Не забывайте наших защитников! Помогайте военным и поддерживайте их всем, чем можете. Только с крепким тылом ВСУ мы приблизим мир после Победы", - подчеркнул он.