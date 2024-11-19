За 1000 дней войны РФ запустила по Киеву 2,5 тысячи ракет и дронов, половину - в этом году
За 1000 дней полномасштабного вторжения России Киев прошел через 1369 воздушных тревог, которые суммарно длились более 1553 часов. На город враг выпустил более 2500 ракет и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).
В частности, российские захватчики запускали на Киев:
- более 1600 дронов-камикадзе разных модификаций;
- почти 800 крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Х-69;
- около 90 баллистических ракет Искандер-М и KN-23;
- почти 40 аэробалистических ракет "Кинжал";
- и 6 гиперзвуковых ракет "Циркон".
Только за 2024 год Киев подвергся 1250 атакам воздушного нападения. Одним из самых массированных ударов стало применение почти 80 ракет и дронов за одну ночь.
"За 1000 дней Киев пережил с десяток массированных, комбинированных воздушных ударов. В самом массовом из которых армия России запустила по нашему городу почти 80 ракет и БпЛА! Вдумайтесь, в XXI веке столицу европейского государства уничтожают тысячами ракет и дронов", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Он призвал украинцев помнить, благодаря кому Киев остается непобедимым.
"Не забывайте наших защитников! Помогайте военным и поддерживайте их всем, чем можете. Только с крепким тылом ВСУ мы приблизим мир после Победы", - подчеркнул он.
Потери россиян
За 18 ноября русская армия потеряла еще 1610 военных в войне против Украины. Общее количество потерь окупантов с начала полномасштабного вторжения превысило 724 тысячи человек.
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