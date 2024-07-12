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По 100 тисяч щодня. В Міноборони розповіли, скільки українців оновили дані через "Резерв+"

Фото: "Резерв+" для оновлення даних використали майже 3 млн українців на 12 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На 12 липня 2,7 млн ​​українців використали додаток "Резерв+" для оновлення даних. Цього потребує новий закон про мобілізацію.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"2,7 млн людей оновили дані в "Резерв+". Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн", - розповіла вона.

На її думку, новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, українці цифровізуються.

"Тож мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу - оновити дані", - зазначила Черногоренко.

Крім цього заступниця міністра підкреслила, що факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання повістки.

"Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим", - попередила вона.

 

Оновлення даних згідно із законом про мобілізацію

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані з 18 до 60 років мають оновити свої дані. Зробити це потрібно до 16 липня, скориставшись одним із зручних способів - через додаток "Резерв +", в ТЦК і СП або через ЦНАП.

Зазначимо, що за даними на 7 липня повідомлялося, що дані в "Резерв+" оновили вже понад 2,3 млн українців.

Причому, за даними на кінець травня, оновили свої дані через додаток "Резерв+" понад 14 тисяч військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном. У "рекордсменах" 10 країн, зокрема Польща, США, Нідерланди.

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Мобілізація в Україні