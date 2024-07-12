По 100 тисяч щодня. В Міноборони розповіли, скільки українців оновили дані через "Резерв+"

"2,7 млн людей оновили дані в "Резерв+". Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн", - розповіла вона.

На її думку, новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, українці цифровізуються.

"Тож мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу - оновити дані", - зазначила Черногоренко.

Крім цього заступниця міністра підкреслила, що факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання повістки.

"Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим", - попередила вона.