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По 100 тысяч в день. В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+"

Фото: "Резерв+" для обновления данных использовали почти 3 млн ​​украинцев на 12 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На 12 июля 2,7 млн ​​украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Этого требует новый закон о мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"2,7 млн человек обновили данные в "Резерв+". Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн", - рассказала она.

По ее мнению, новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, украинцы цифровизируются.

"Поэтому миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если ваш документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные", - отметила Черногоренко.

Кроме этого замминистра подчеркнула, что факт обновления данных никак не ускорил получение повестки.

"Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет самой большой", - предупредила она.

Обновление данных по закону о мобилизации

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Сделать это нужно до 16 июля, воспользовавшись одним из удобных способов - через приложение "Резерв+", в ТЦК и СП или через ЦПАУ.

Отметим, что по данным на 7 июля сообщалось, что данные в "Резерв+" обновили уже более 2,3 млн украинцев.

Причем, по данным на конец мая обновили свои данные через приложение "Резерв+" больше 14 тысяч военнообязаных украинцев, находящихся за границей. В "рекордсменах" 10 стран, в том числе Польша, США, Нидерланды.

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Мобилизация в Украине