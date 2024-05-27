В Міноборони розповіли, скільки українців за кордоном скористались "Резерв+"

Понад 14 тисяч військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном, оновили свої дані через додаток "Резерв+". У "рекордсменах" 10 країн, зокрема, Польща, США, Нідерланди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міноборони .

"З 18 травня через застосунок Резерв+ свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах", - йдеться у повідомленні.

При цьому, лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Тільки цифри

В Міноборони також назвали загальні цифри - скільки українців оновили свої дані згідно нових норм мобілізації в Україні, що набули чинності з 18 травня. А саме:

понад 1,1 млн військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+;

майже 55 тисяч - через ЦНАП;

близько 38 тисяч - через ТЦК.

Мобілізація в Україні

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з однією з його норм, усім військовозобов'язаним в Україні необхідно оновити свої дані.

Це можна зробити трьома способами - прийти до ЦНАПу чи ТЦК, скористатися спеціальним додатком "Резерв+". Після авторизації у застосунку необхідно внести особисті дані, номер телефону, адресу електронної пошти (за бажанням).

Раніше РБК-Україна публікувало репортаж із одного із Центрів надання адміністративних послуг у Києві, на Дніпровській набережній.