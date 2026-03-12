UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

100 тисяч гривень, 90 днів відпустки і не тільки: які ще пільги мають воїни після полону

21:09 12.03.2026 Чт
3 хв
Формат виплат залежить від особистого розпорядження. Що воно змінює?
aimg Василина Копитко
Звільнені з полону військові мають право на низку пільг (фото: facebook.com zelenskyy.official)

Україна продовжує повертати своїх захисників із російського полону - лише за минулий тиждень додому повернулися ще 500 військовослужбовців. Після звільнення держава гарантує воїнам грошову допомогу, медичну реабілітацію та низку соціальних пільг.

Головне:

  • Гроші: Звільнені отримують 100 000 грн одноразово та по 100 000 грн за кожен повний рік у полоні.
  • Зарплата: Весь час перебування в неволі оплачується; 50% суми депонується і видається на руки після повернення.
  • Відпустка: Гарантовано 90 днів оплачуваного відпочинку, з якого не можуть відкликати без згоди воїна.
  • Служба: Кожен повернутий із полону має право на демобілізацію (звільнення зі служби) за власним бажанням.
  • Відстрочка: Оформлюється через ЦНАП і може продовжуватися автоматично кожні 90 днів.
  • Медицина: Повний пакет лікування, реабілітації та можливість виїзду на лікування за кордон.

Грошова допомога: виплати по 100 тисяч гривень

Звільнені захисники мають право на два типи державних виплат:

  • Одноразова допомога: 100 000 гривень виплачується після встановлення факту полону. Заяву можна подати онлайн на сайтах Мінрозвитку або Національного інформаційного бюро.
  • Щорічна допомога: 100 000 гривень за кожен повний рік перебування в неволі. Якщо воїн ще в полоні, ці кошти можуть отримувати члени його родини.

Також за останнім місцем служби повністю зберігається грошове забезпечення (включаючи 100 тисяч винагороди).

З лютого 2025 року, якщо особисте розпорядження не складали, 50% грошового забезпечення виплачується найближчим родичам згідно із законом, і ще 50% депонується на особистому рахунку військовослужбовця у військовій частині. Цю суму виплатять після повернення з полону і відновлення доступу до рахунку.

Відпустка та право на звільнення

Кожен звільнений з полону має право на 90 днів оплачуваної відпустки.

  • Відпустку не можна ділити на частини.
  • Відкликати з неї можуть лише за згодою самого військового.
  • З травня 2024 року воїни також мають право звільнитися зі служби за власним бажанням, незалежно від дати обміну.

Медичний пакет та реабілітація

Держава забезпечує повний цикл лікування: від первинного огляду та лабораторії до професійної психологічної допомоги. За наявності висновку ВЛК можливе лікування за кордоном. Крім того, з 2025 року всі захворювання та травми, отримані в полоні, прирівнюються до бойових.

Соціальний захист та пільги

Для звільнених захисників передбачено розширений пакет підтримки:

  • Автоматичний статус УБД: дані вносяться до Реєстру впродовж 5 днів після завдання, статус присвоюється без заяв.
  • Кредитні канікули: звільнення від штрафів на час полону та на 6 місяців після нього.
  • Освіта та робота: ваучери на перекваліфікацію, збереження робочого місця (до 6 місяців) та підтримка у здобутті вищої освіти.
  • Житло: право на першочергове забезпечення житлом.

Відстрочка від мобілізації

Оформити відстрочку можна через ЦНАП. Вона продовжується автоматично кожні 90 днів, якщо в системі (наприклад, у застосунку "Резерв+") вказано термін "до завершення мобілізації".

Читайте також про те, що Верховна Рада України 25 лютого ухвалила законопроект №13646 про соціальний захист військових. Він передбачає зміни як у період служби, так і після демобілізації.

Раніше ми писали про те, яка відповідальність передбачена за СЗЧ та чи можна уникнути покарання.

