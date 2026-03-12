100 тисяч гривень, 90 днів відпустки і не тільки: які ще пільги мають воїни після полону

Головне: Гроші: Звільнені отримують 100 000 грн одноразово та по 100 000 грн за кожен повний рік у полоні.

Звільнені отримують 100 000 грн одноразово та по 100 000 грн за кожен повний рік у полоні. Зарплата: Весь час перебування в неволі оплачується; 50% суми депонується і видається на руки після повернення.

Весь час перебування в неволі оплачується; 50% суми депонується і видається на руки після повернення. Відпустка: Гарантовано 90 днів оплачуваного відпочинку, з якого не можуть відкликати без згоди воїна.

Гарантовано 90 днів оплачуваного відпочинку, з якого не можуть відкликати без згоди воїна. Служба: Кожен повернутий із полону має право на демобілізацію (звільнення зі служби) за власним бажанням.

Кожен повернутий із полону має право на демобілізацію (звільнення зі служби) за власним бажанням. Відстрочка: Оформлюється через ЦНАП і може продовжуватися автоматично кожні 90 днів.

Оформлюється через ЦНАП і може продовжуватися автоматично кожні 90 днів. Медицина: Повний пакет лікування, реабілітації та можливість виїзду на лікування за кордон.

Грошова допомога: виплати по 100 тисяч гривень

Звільнені захисники мають право на два типи державних виплат:

Одноразова допомога: 100 000 гривень виплачується після встановлення факту полону. Заяву можна подати онлайн на сайтах Мінрозвитку або Національного інформаційного бюро.

100 000 гривень виплачується після встановлення факту полону. Заяву можна подати онлайн на сайтах Мінрозвитку або Національного інформаційного бюро. Щорічна допомога: 100 000 гривень за кожен повний рік перебування в неволі. Якщо воїн ще в полоні, ці кошти можуть отримувати члени його родини.

Також за останнім місцем служби повністю зберігається грошове забезпечення (включаючи 100 тисяч винагороди).

З лютого 2025 року, якщо особисте розпорядження не складали, 50% грошового забезпечення виплачується найближчим родичам згідно із законом, і ще 50% депонується на особистому рахунку військовослужбовця у військовій частині. Цю суму виплатять після повернення з полону і відновлення доступу до рахунку.

Відпустка та право на звільнення

Кожен звільнений з полону має право на 90 днів оплачуваної відпустки.

Відпустку не можна ділити на частини.

Відкликати з неї можуть лише за згодою самого військового.

З травня 2024 року воїни також мають право звільнитися зі служби за власним бажанням, незалежно від дати обміну.

Медичний пакет та реабілітація

Держава забезпечує повний цикл лікування: від первинного огляду та лабораторії до професійної психологічної допомоги. За наявності висновку ВЛК можливе лікування за кордоном. Крім того, з 2025 року всі захворювання та травми, отримані в полоні, прирівнюються до бойових.

Соціальний захист та пільги

Для звільнених захисників передбачено розширений пакет підтримки:

Автоматичний статус УБД: дані вносяться до Реєстру впродовж 5 днів після завдання, статус присвоюється без заяв.

дані вносяться до Реєстру впродовж 5 днів після завдання, статус присвоюється без заяв. Кредитні канікули: звільнення від штрафів на час полону та на 6 місяців після нього.

звільнення від штрафів на час полону та на 6 місяців після нього. Освіта та робота: ваучери на перекваліфікацію, збереження робочого місця (до 6 місяців) та підтримка у здобутті вищої освіти.

ваучери на перекваліфікацію, збереження робочого місця (до 6 місяців) та підтримка у здобутті вищої освіти. Житло: право на першочергове забезпечення житлом.

Відстрочка від мобілізації

Оформити відстрочку можна через ЦНАП. Вона продовжується автоматично кожні 90 днів, якщо в системі (наприклад, у застосунку "Резерв+") вказано термін "до завершення мобілізації".