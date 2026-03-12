100 тисяч гривень, 90 днів відпустки і не тільки: які ще пільги мають воїни після полону

Україна продовжує повертати своїх захисників із російського полону - лише за минулий тиждень додому повернулися ще 500 військовослужбовців. Після звільнення держава гарантує воїнам грошову допомогу, медичну реабілітацію та низку соціальних пільг.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міноборони.
Звільнені захисники мають право на два типи державних виплат:
Також за останнім місцем служби повністю зберігається грошове забезпечення (включаючи 100 тисяч винагороди).
З лютого 2025 року, якщо особисте розпорядження не складали, 50% грошового забезпечення виплачується найближчим родичам згідно із законом, і ще 50% депонується на особистому рахунку військовослужбовця у військовій частині. Цю суму виплатять після повернення з полону і відновлення доступу до рахунку.
Кожен звільнений з полону має право на 90 днів оплачуваної відпустки.
Держава забезпечує повний цикл лікування: від первинного огляду та лабораторії до професійної психологічної допомоги. За наявності висновку ВЛК можливе лікування за кордоном. Крім того, з 2025 року всі захворювання та травми, отримані в полоні, прирівнюються до бойових.
Для звільнених захисників передбачено розширений пакет підтримки:
Оформити відстрочку можна через ЦНАП. Вона продовжується автоматично кожні 90 днів, якщо в системі (наприклад, у застосунку "Резерв+") вказано термін "до завершення мобілізації".
