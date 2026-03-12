RU

Общество Образование Деньги Изменения

100 тысяч гривен, 90 дней отпуска и не только: какие еще льготы имеют воины после плена

21:09 12.03.2026 Чт
3 мин
Формат выплат зависит от личного распоряжения. Что оно меняет?
aimg Василина Копытко
Освобожденные из плена военные имеют право на ряд льгот (фото: facebook.com zelenskyy.official)

Украина продолжает возвращать своих защитников из российского плена - только за прошедшую неделю домой вернулись еще 500 военнослужащих. После освобождения государство гарантирует воинам денежную помощь, медицинскую реабилитацию и ряд социальных льгот.

Главное:

  • Деньги: Освобожденные получают 100 000 грн единовременно и по 100 000 грн за каждый полный год в плену.
  • Зарплата: Все время пребывания в неволе оплачивается; 50% суммы депонируется и выдается на руки после возвращения.
  • Отпуск: Гарантировано 90 дней оплачиваемого отдыха, из которого не могут отозвать без согласия воина.
  • Служба: Каждый вернувшийся из плена имеет право на демобилизацию (увольнение со службы) по собственному желанию.
  • Отсрочка: Оформляется через ЦНАП и может продлеваться автоматически каждые 90 дней.
  • Медицина: Полный пакет лечения, реабилитации и возможность выезда на лечение за границу.

Денежная помощь: выплаты по 100 тысяч гривен

Освобожденные защитники имеют право на два типа государственных выплат:

  • Одноразовое пособие: 100 000 гривен выплачивается после установления факта плена. Заявление можно подать онлайн на сайтах Минразвития или Национального информационного бюро.
  • Ежегодная помощь: 100 000 гривен за каждый полный год пребывания в неволе. Если воин еще в плену, эти средства могут получать члены его семьи.

Также по последнему месту службы полностью сохраняется денежное обеспечение (включая 100 тысяч вознаграждения).

С февраля 2025 года, если личное распоряжение не составляли, 50% денежного обеспечения выплачивается ближайшим родственникам по закону, и еще 50% депонируется на личном счете военнослужащего в воинской части. Эту сумму выплатят по возвращении из плена и возобновлении доступа к счету.

Отпуск и право на увольнение

Каждый освобожденный из плена имеет право на 90 дней оплачиваемого отпуска.

  • Отпуск нельзя делить на части.
  • Отозвать из него могут только с согласия самого военного.
  • С мая 2024 года воины также имеют право уволиться со службы по собственному желанию, независимо от даты обмена.

Медицинский пакет и реабилитация

Государство обеспечивает полный цикл лечения: от первичного осмотра и лаборатории до профессиональной психологической помощи. При наличии заключения ВВК возможно лечение за рубежом. Кроме того, с 2025 года все заболевания и травмы, полученные в плену, приравниваются к боевым.

Социальная защита и льготы

Для освобожденных защитников предусмотрен расширенный пакет поддержки:

  • Автоматический статус УБД: данные вносятся в Реестр в течение 5 дней после задания, статус присваивается без заявлений.
  • Кредитные каникулы: освобождение от штрафов на время плена и на 6 месяцев после него.
  • Образование и работа: ваучеры на переквалификацию, сохранение рабочего места (до 6 месяцев) и поддержка в получении высшего образования.
  • Жилье: право на первоочередное обеспечение жильем.

Отсрочка от мобилизации

Оформить отсрочку можно через ЦПАУ. Она продлевается автоматически каждые 90 дней, если в системе (например, в приложении "Резерв+") указан срок "до завершения мобилизации".

Читайте также о том, что Верховная Рада Украины 25 февраля приняла законопроект №13646 о социальной защите военных. Он предусматривает изменения как в период службы, так и после демобилизации.

Ранее мы писали о том, какая ответственность предусмотрена за СЗЧ и можно ли избежать наказания.

