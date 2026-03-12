100 тысяч гривен, 90 дней отпуска и не только: какие еще льготы имеют воины после плена

Украина продолжает возвращать своих защитников из российского плена - только за прошедшую неделю домой вернулись еще 500 военнослужащих. После освобождения государство гарантирует воинам денежную помощь, медицинскую реабилитацию и ряд социальных льгот.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Освобожденные защитники имеют право на два типа государственных выплат:
Также по последнему месту службы полностью сохраняется денежное обеспечение (включая 100 тысяч вознаграждения).
С февраля 2025 года, если личное распоряжение не составляли, 50% денежного обеспечения выплачивается ближайшим родственникам по закону, и еще 50% депонируется на личном счете военнослужащего в воинской части. Эту сумму выплатят по возвращении из плена и возобновлении доступа к счету.
Каждый освобожденный из плена имеет право на 90 дней оплачиваемого отпуска.
Государство обеспечивает полный цикл лечения: от первичного осмотра и лаборатории до профессиональной психологической помощи. При наличии заключения ВВК возможно лечение за рубежом. Кроме того, с 2025 года все заболевания и травмы, полученные в плену, приравниваются к боевым.
Для освобожденных защитников предусмотрен расширенный пакет поддержки:
Оформить отсрочку можно через ЦПАУ. Она продлевается автоматически каждые 90 дней, если в системе (например, в приложении "Резерв+") указан срок "до завершения мобилизации".
