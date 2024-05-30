ua en ru
Чт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не 100%. У Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі ракети під час атаки

Київ, Четвер 30 травня 2024 09:25
UA EN RU
Не 100%. У Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі ракети під час атаки Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В ніч на 30 травня Росія випустила по Україні 11 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників, сили ППО збили сім з них. Захисникам не вдалося знищити всі ворожі ракети через брак засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Цієї ночі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, також мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, які знищили 7 з 11 ракет. Напередодні нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток збитих цілей", - сказав він.

За словами речника, причиною не 100% ефективності роботи протиповітряної оборони є дефіцит засобів.

"Основне питання - це дефіцит засобів протиповітряної оборони. Нам доводиться маневрувати своїми наявними силами і засобами, аби відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосовує з різних точок, місць пусків свої ударні як безпілотники, так і ракети", - пояснив Євлаш.

Що ще відомо про атаку

Цієї ночі Росія атакувала Україну не лише ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Також ворог випустив 32 "Шахеди" та завдав ударів зенітними ракетами С-300/С-400 по Харківській області.

Сили ППО знищили всі ворожі безпілотники. ППО працювала у Хмельницькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Київській та Вінницькій областях.

Російські війська вдарили по інфраструктурі Харкова, постраждали семеро осіб.

Також росіяни атакували селище Мала Данилівка, там масштабні руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України Ракети Ракетна атака
NEWS
РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив
РФ перекидає додаткові сили на двох напрямках на Харківщині: Сирський оцінив, чи можливий прорив
DAILY
Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес