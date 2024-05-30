Не 100%. В Воздушных силах объяснили, почему не удалось сбить все ракеты во время атаки

В ночь на 30 мая Россия выпустила по Украине 11 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков, силы ПВО сбили семь из них. Защитникам не удалось уничтожить все вражеские ракеты из-за нехватки средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Этой ночью работали подразделения радиоэлектронной борьбы, также мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска, уничтожившие 7 из 11 ракет. Накануне нам удавалось ликвидировать и больший процент сбитых целей", - сказал он. По словам спикера, причиной не 100% эффективности работы противовоздушной обороны является дефицит средств. "Основной вопрос - это дефицит средств противовоздушной обороны. Нам приходится маневрировать своими имеющимися силами и средствами, чтобы отражать атаки, поскольку довольно часто противник применяет с разных точек, мест пусков свои ударные как беспилотники, так и ракеты", - пояснил Евлаш.