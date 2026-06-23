100 млрд на житло. Скільки українців уже отримали компенсації за зруйновані домівки

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Знищене житло : на червень 2026 року в Україні зафіксовано понад 342 тисячі об’єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії.

: на червень 2026 року в Україні зафіксовано понад 342 тисячі об’єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Програма "єВідновлення" : 206 447 родин вже отримали компенсації на загальну суму 103,9 мільярди гривень.

: 206 447 родин вже отримали компенсації на загальну суму 103,9 мільярди гривень. Фінансування: для виплати компенсації у держбюджеті на 2026 рік було виділено понад 20 млрд грн.

Як зазначає віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у коментарі РБК-Україна, станом на червень 2026 року у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зафіксовано понад 342 тисячі об’єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії.

З них майже 300 тисяч – житлові будинки, а майже 30 тисяч об'єктів мають статус "знищені повністю".

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Антилідером за кількістю знищеного житла є Донецька область – майже 30 тисяч житлових об’єктів. Далі йдуть Харківська область – понад 6,1 тисяч, Київська – 4,3 тисячі, Херсонська – 3,6 тисячі, Запорізька – 1,3 тисячі та Дніпропетровська – понад 900 об’єктів.

Проте ці дані не є остаточними через неможливість проведення комісійних обстежень у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Обсяги заявок на компенсацію

За інформацією голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, станом на 1 червня 2026-го всього у Реєстрі пошкодженого і знищеного майна зафіксовано 220 780 заяв, які люди подали на компенсацію за пошкоджене житло (на загальну площу 15 560 349,9 м2), а також 151 045 заяв на компенсацію за знищене житло на загальну площу 9 758 904,7 м2.

З них, за даними Мінрозвитку, 206 447 родин вже отримали компенсації на загальну суму 103,9 мільярди гривень за програмою "єВідновлення".

Зокрема, за пошкоджене житло – понад 138 тисяч родин на загальну суму 13,6 мільярди гривень. А за знищене житло понад 65 тисяч родин отримали сертифікати для придбання житла на загальну суму 85,2 мільярдів гривень.

Звідки гроші на "єВідновлення"

Для фінансування програми "єВідновлення" Уряд активно співпрацює зі Світовим банком та Банком розвитку Ради Європи (CEB). Як вказують у Мінрозвитку, 16 березня 2026 року Банк розвитку Ради Європи схвалив кредит у розмірі 100 млн євро на продовження проєкту Home (компенсації за знищене житло).

Крім того, 29 квітня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових 2 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Загалом, вказує Олена Шуляк, у держбюджеті на 2026 рік на програму єВідновлення виділено понад 20 млрд грн, з яких близько 5,5 мільярда передбачено саме на фінансування житлових сертифікатів.