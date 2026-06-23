100 млрд на жилье. Сколько украинцев уже получили компенсацию за разрушенные дома

По состоянию на 10 июня 2026 года государственные компенсации получили более 200 тысяч украинских семей, а общая сумма выплат превысила 100 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства развития общин и территорий Украины.
Главное:
Как отмечает вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в комментарии РБК-Украина, по состоянию на июнь 2026 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии.
Из них почти 300 тысяч - жилые дома, а почти 30 тысяч объектов имеют статус "уничтожены полностью".
Антилидером по количеству уничтоженного жилья является Донецкая область - почти 30 тысяч жилых объектов. Далее следуют Харьковская область - более 6,1 тысячи, Киевская - 4,3 тысячи, Херсонская - 3,6 тысячи, Запорожская - 1,3 тысячи и Днепропетровская - более 900 объектов.
Однако эти данные не являются окончательными из-за невозможности проведения комиссионных обследований в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях.
По информации председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, по состоянию на 1 июня 2026 года всего в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зафиксировано 220 780 заявлений, которые люди подали на компенсацию за поврежденное жилье (общей площадью 15 560 349,9 м²), а также 151 045 заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье общей площадью 9 758 904,7 м².
Из них, по данным Минразвития, 206 447 семей уже получили компенсации на общую сумму 103,9 миллиарда гривен в рамках программы "еВосстановление".
В частности, за поврежденное жилье - более 138 тысяч семей на общую сумму 13,6 миллиарда гривен. А за уничтоженное жилье более 65 тысяч семей получили сертификаты на приобретение жилья на общую сумму 85,2 миллиарда гривен.
Для финансирования программы "еВосстановление" правительство активно сотрудничает со Всемирным банком и Банком развития Совета Европы (CEB). Как сообщают в Минразвития, 16 марта 2026 года Банк развития Совета Европы одобрил кредит в размере 100 млн евро на продолжение проекта Home (компенсации за уничтоженное жилье).
Кроме того, 29 апреля 2026 года Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительных 2 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
В целом, как отмечает Елена Шуляк, в госбюджете на 2026 год на программу "Восстановление" выделено более 20 млрд грн, из которых около 5,5 млрд предусмотрено именно на финансирование жилищных сертификатов.