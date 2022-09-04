Почти 100 млрд евро. Италия к концу года увеличит траты на импорт энергоресурсов вдвое

Стоимость импорта энергоносителей для Италии в 2022 году вырастет на 60 млрд евро по сравнению с 2021 годом и достигнет почти 100 млрд евро.

Об этом заявил министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"По импорту энергии мы переходим от 43 млрд в 2021 году к 100 млрд евро, которых эта цифра может достичь в 2022 году. Такое увеличение вызовет отток итальянских ресурсов за рубеж, который обнуляет профицит, накопленный за последние годы", - сообщил министр.

По его словам, в 2021 году Италия импортировала три четверти необходимых объемов энергоресурсов. При этом на начало года 40% газа Италия импортировала из России, однако в июле этот показатель сократился до 25%. Таким образом, Италия обогнала по темпам сокращения зависимости от российского газа Германию.