Майже 100 млрд євро. Італія до кінця року збільшить витрати на імпорт енергоресурсів удвічі

Вартість імпорту енергоносіїв для Італії в 2022 році зросте на 60 млрд євро в порівнянні з 2021 роком і досягне майже 100 млрд євро.

Про це заявив міністр економіки і фінансів Італії Даніеле Франко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Щодо імпорту енергії ми переходимо від 43 млрд в 2021 році до 100 млрд євро, яких ця цифра може досягти в 2022 році. Таке збільшення викличе відтік італійських ресурсів за кордон, який обнуляє профіцит, накопичений за останні роки", - повідомив міністр.

За його словами, в 2021 році Італія імпортувала три чверті необхідних обсягів енергоресурсів. При цьому на початок року 40% газу Італія імпортувала з Росії, проте в липні цей показник скоротився до 25%. Таким чином, Італія обігнала за темпами скорочення залежності від російського газу Німеччину.