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Более 100 международных фармкомпаний остались на рынке России, - СНБО

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Пятница 25 марта 2022 20:44
Более 100 международных фармкомпаний остались на рынке России, - СНБО Которые фармецевтичні компании остались в России (t_me_CenterCounteringDisinformation)
Автор: Татьяна Самарук

Роси уже 30-й день разрушает Украину. Многие компании из-за этого отказывают сотрудничать со страной-агрессором. Однако, более 100 международных фармацевтических компаний остались вести свой бизнес в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что такие компании продолжают финансировать оккупантов, убивающих мирное население Украины.

В список вошли такие компании:

  • Американская компания Johnson & Johnson отказалась уйти с российского рынка;
  • Немецкая корпорация Bayer продолжает поставлять в РФ медикаменты, хотя и прекратила любые инвестиции в Россию и Беларусь;
  • Американская Eli Lilly частично ограничила экспорт лекарств в Россию, но ограничения не распространяются на лекарства, нужные больным раком или диабетом;
  • Компания Pfizer и в дальнейшем будет продавать лекарства в РФ, однако прибыль от продажи Pfizer обещает отправить на помощь украинцам.

Отмечается, что компании Sanofi, Merck Sharp & Dohme ltd, AbbVie Inc также остаются в РФ. Однако, сообщается, что они остановили новые клинические испытания в стране-агрессоре.

Всего в списке более 100 международных фармацевтических компаний, которые платят налоги и содействуют приобретению агрессором новых ракет и бомб, что убивают население Украины

Ранее мы сообщали, что японский производитель техники Sharp прекратил поставки в Россию.

Также мы писали, что НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в России.

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