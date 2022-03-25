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Понад 100 міжнародних фармкомпаній залишились на ринку Росії, - РНБО

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П'ятниця 25 березня 2022 20:44
Понад 100 міжнародних фармкомпаній залишились на ринку Росії, - РНБО Які фармецевтичні компанії залишились у Росії (t_me_CenterCounteringDisinformation)
Автор: Тетяна Самарук

Росі вже 30-й день руйнує Україну. Багато компаній через це відмовляють співпрацювати з країною-агресором. Однак, понад 100 міжнародних фармацевтичних компаній залишились вести свій бізнес в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що такі компанії й далі продовжують фінансувати окупантів, що вбивають мирне населення України.

До списку увійшли такі компанії:

  • Американська компанія Johnson & Johnson відмовилась піти з російського ринку;
  • Німецька корпорація Bayer продовжує постачати у РФ медикаменти, хоча й припинила будь-які інвестиції в Росію та Білорусь;
  • Американська Eli Lilly частково обмежила експорт ліків до Росії, але обмеження не поширюються на ліки, потрібні хворим на рак чи діабет;
  • Компанія Pfizer і надалі продаватиме ліки у РФ, однак прибуток від продажу Pfizer обіцяє відправити на допомогу українцям.

Зазначається, що компанії Sanofi, Merck Sharp & Dohme ltd, AbbVie Inc також залишаються у РФ. Однак, повідомляється, що вони зупинили нові клінічні випробування у країні-агресорі.

Загалом у списку понад 100 міжнародних фармацевтичних компаній, які сплачують податки та сприяють придбанню агресором нових ракет і бомб, що вбивають населення України

Раніше ми повідомляли, що японський виробник техніки Sharp припинив поставки в Росію.

Також ми писали, що НБУ закликав міжнародні банки припинити будь-яку роботу в Росії.

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