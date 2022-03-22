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НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в России

Новина українською →
Украина, Вторник 22 марта 2022 16:56
НБУ призвал международные банки прекратить любую работу в России Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава Национального банка Украины призвал руководителей международных банковских групп прекратить любую работу своих дочерних учреждений и филиалов на территории России. Кирилл Шевченко просит их присоединиться к международным мерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в обращении за подписью главы НБУ, любые финансовые операции с учреждениями этой страны и как следствие уплата налогов в ее бюджет и в дальнейшем будут способствовать финансированию военных преступлений и террористических актов против мирного населения Украины.

Расширение географии военных действий и акты террора против мирного населения указывают на то, что принятые до сих пор меры являются недостаточно действенными. Учитывая это важно и в дальнейшем усиливать давление на агрессора для ослабления его позиций. Прекращение деятельности на российском рынке банковских групп, которые являются лидерами мирового рынка финансовых услуг, усилит влияние уже примененных мировым сообществом экономических санкций к России.

"Продолжение работы на территории России может нести дополнительные репутационные риски для ваших организаций не только в нашей стране, а в Европе в целом. Ведь в своей борьбе против оккупанта Украина получила поддержку не только большинства европейских правительств и представителей международного бизнес-сообщества, но и общественности этих стран", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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