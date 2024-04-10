За 100 км від РФ. У Фінляндії збудують штаб-квартиру сухопутних сил НАТО

Вступ Фінляндії до НАТО

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири організації, вона стала 31-м членом блоку.

Після цього кордон Росії з НАТО збільшився на 1340 км. У Кремлі погрожували Фінляндії "відповіддю" у разі вступу до Альянсу і заявляли, що це нібито "не принесе безпеки до Європи".

Наприкінці березня цього року, міністр закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не відкидає можливості відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але зараз цього немає необхідності.

Додамо, що останнім часом у Фінляндії почастішали збої в роботі GPS у літаків. Це з активним використанням Росією систем радіоелектронної боротьби у Балтійському регіоні.

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