В 100 км от РФ. В Финляндии построят штаб-квартиру сухопутных сил НАТО

Вступление Финляндии в НАТО

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры организации, она стала 31-м членом блока.

После этого граница России с НАТО увеличилась на 1340 км. В Кремле угрожали Финляндии "ответом" в случае вступления в Альянс и заявляли, что это якобы "не принесет безопасность в Европу".

В конце марта этого года, министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия не исключает возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но сейчас в этом нет необходимости.

Добавим, что в последнее время в Финляндии участились сбои в работе GPS у самолетов. Это связано с активным использованием Россией систем радиоэлектронной борьбы в Балтийском регионе.

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