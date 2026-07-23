"100 грн перетнемо - факт": що відбувається з цінами на бензин та дизель і яка "нова межа"

Ціни на пальне в Україні продовжують стрімко зростати через накладення одразу кількох кризових факторів. Вартість пального незабаром може перетнути позначку в 100 грн.
Що відбувається з цінами на АЗС сьогодні і до чого готуватися українцям - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Ціни на пальне в Україні почали зростати з минулої п'ятниці. Загалом вартість пального зросла на 3-6 грн. Найдешевший дизель наразі перевищив 80 грн.
Що змінилося (порівняно з п'ятницею, 17 липня):
Ціни на АЗС сьогодні
Фото: ціни на АЗС 23 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Як пояснив у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, найближчим часом вартість пального може перетнути позначку у 100 грн.
"У мене вчора питали за максимум, я сказав, що більше 100 гривень буде, а сьогодні я вже бачу 105 грн. Що 100 грн перетнемо - це факт, тут без варіантів. А як швидко - швидко. Зараз на кордоні 90 грн коштує дизель, його потрібно вже продавати більше ста. А зараз таких цін немає, тому зараз все паливні компанії працюють у збиток. І довго це тривати не буде, тому вони будуть досить швидко підвищувати ціну", - пояснив він, додавши, що межа у 105 грн може бути не остаточною.
За словами експерта, на вартість пального наразі впливають такі фактори:
Світовий ринок та нафта: Ціна на нафту наближається до 100 доларів. Втручання хуситів і перекриття протоки вплинули на світові котирування, а Саудівська Аравія та Емірати відрізані через Ормузьку протоку.
Дефіцит ресурсу в Європі: На європейському ринку відсутні ресурси з Туреччини, Росії, Казахстану та Білорусі, а потужності переробки зайняті через те, що Росія все скуповує. Маленькі обсяги від Ізраїлю чи Азербайджану не можуть врятувати ситуацію.
Логістичні проблеми в Україні: Греція не надає танкери для перекидки палива. Крім того, через сухий Дунай кораблі беруть лише по тисячі тонн замість 4-5 тисяч через велику осадку.
Додаткові труднощі: Це період жнив і високого сезону ("джекпот" з усіх факторів одночасно), а також валютні коливання. Додатково жнива ускладнені тим, що фермери не можуть продавати зерно через те, що кораблі не заходять до Одеси.
Льоушкін зазначає, що ворожі обстріли заправок не впливають на ріст цін. За його словами, "шахеди" знищують лише наземну частину (магазини, стели), тоді як підземні резервуари, насоси та трубопроводи залишаються неушкодженими.
Експерт пояснює, що замість зруйнованого магазину ставлять невеликий МАФ, і робота швидко відновлюється. Він зазначає, що масових атак на АЗС зараз немає, оскільки росіяни побачили неефективність таких ударів для руйнації функціональності.