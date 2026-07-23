"100 грн перейдем - факт": что происходит с ценами на бензин и дизель и какой "новый предел"

Цены на топливо в Украине продолжают стремительно расти из-за наложения сразу нескольких кризисных факторов. Стоимость топлива в скором времени может пересечь отметку в 100 грн.
Что происходит с ценами на АЗС сегодня и к чему готовиться украинцам - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Цены на топливо в Украине начали расти с минувшей пятницы. В целом стоимость выросла на 3-6 грн. Самый дешевый дизель превысил 80 грн.
Что изменилось (по сравнению с пятницей, 17 июля):
Цены на АЗС сегодня
Фото: цены на АЗС 23 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнефть"
Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, в ближайшее время стоимость топлива может пересечь отметку в 100 грн.
"У меня вчера спрашивали о максимуме, я сказал, что больше 100 гривен будет, а сегодня я уже вижу 105 грн. Что 100 грн пересечем - это факт, здесь без вариантов. А как быстро - быстро. Сейчас на границе 90 грн стоит дизель, его нужно уже продавать больше ста. А сейчас таких цен нет, поэтому сейчас все топливные компании работают в убыток. И долго это продолжаться не будет, поэтому они будут достаточно быстро повышать цену", - пояснил он, добавив, что предел в 105 грн может быть не окончательным.
По словам эксперта, на стоимость топлива влияют следующие факторы:
Мировой рынок и нефть: Цена на нефть приближается к 100 долларам. Вмешательство хуситов и перекрытие пролива повлияли на мировые котировки, а Саудовская Аравия и Эмираты отрезаны через Ормузский пролив.
Дефицит ресурса в Европе: На европейском рынке отсутствуют ресурсы из Турции, России, Казахстана и Беларуси, а мощности переработки заняты из-за того, что Россия все скупает. Маленькие объемы из Израиля или Азербайджана не могут спасти ситуацию.
Логистические проблемы в Украине: Греция не предоставляет танкеры для переброски топлива. Кроме того, из-за сухого Дуная корабли берут лишь по тысяче тонн вместо 4-5 тысяч из-за большой осадки.
Дополнительные трудности: Это период жатвы и высокого сезона ("джекпот" из всех факторов одновременно), а также валютные колебания. Дополнительно жатва осложнена тем, что фермеры не могут продавать зерно из-за того, что корабли не заходят в Одессу.
Леушкин отмечает, что вражеские обстрелы заправок не влияют на рост цен. По его словам, "шахеды" уничтожают только наземную часть (магазины, стелы), в то время как подземные резервуары, насосы и трубопроводы остаются невредимыми.
Эксперт объясняет, что вместо разрушенного магазина ставят небольшой МАФ и работа быстро возобновляется. Он отмечает, что массовых атак на АЗС сейчас нет, поскольку россияне увидели неэффективность таких ударов для разрушения функциональности.