Сто долларов "за голову". Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву

Глава Николаевской ОВА инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву. Он даже установил награду за каждого пойманного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

"Обстреливают нас все также. К счастью, без жертв. Русские платят через Telegram-каналы, обещают анонимность нашим гражданам, которые соглашаются бать корректировщиками огня. Они там копейки платят – 1-1,5 тысячи гривен. Обещают анонимность, но анонимности никакой нет, мы все равно их ловим. Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика", - рассказал он, предложив "уже присматриваться к негодяям".

Как сообщалось, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие. Именно поэтому обстрелы приносят городу сильные разрушения.

Напомним, в ночь на 18 июля Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Оккупанты ударили по автосалону и магазину по продажам сельхозтехники.

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