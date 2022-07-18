Сто долларов "за голову". Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву

Голова Миколаївської ОВА ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду за кожного спійманого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Обстрілюють нас все також. На щастя, без жертв. Росіяни платять через Telegram-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути коригувальниками вогню. Вони там копійки платять - 1-1,5 тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої немає, ми все одно їх ловимо. Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника", - розповів він, запропонувавши "вже придивлятися до негідників".