RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сто долларов "за голову". Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Миколаївської ОВА ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду за кожного спійманого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Обстрілюють нас все також. На щастя, без жертв. Росіяни платять через Telegram-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути коригувальниками вогню. Вони там копійки платять - 1-1,5 тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої немає, ми все одно їх ловимо. Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника", - розповів він, запропонувавши "вже придивлятися до негідників".

Як повідомлялося, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.

Нагадаємо, російські війська вранці завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок ворожих атак сталися пожежі на двох підприємствах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв