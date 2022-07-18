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Сто долларов "за голову". Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву

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Миколаїв, Понеділок 18 липня 2022 19:01
Сто долларов "за голову". Ким объявил охоту на корректировщиков ударов по Николаеву Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Миколаївської ОВА ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду за кожного спійманого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Обстрілюють нас все також. На щастя, без жертв. Росіяни платять через Telegram-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути коригувальниками вогню. Вони там копійки платять - 1-1,5 тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої немає, ми все одно їх ловимо. Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника", - розповів він, запропонувавши "вже придивлятися до негідників".

Як повідомлялося, окупанти використовують по Миколаєву нетипову зброю. Саме тому обстріл приносить місту сильні руйнування.

Нагадаємо, російські війська вранці завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок ворожих атак сталися пожежі на двох підприємствах.

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