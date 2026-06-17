10 тысяч гривен ежемесячно: кто из студентов сможет получать "стипендию за НМТ"
Участникам НМТ-2026, набравшим по каждому предмету 185+ баллов и поступившим в украинский вуз, будет назначена ежемесячная стипендия в размере 10 тысяч гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта в Facebook.
Главное:
- Размер выплаты: 10 000 гривен ежемесячно.
- Кто получает: абитуриенты, набравшие 185+ баллов по каждому предмету НМТ.
- Обязательное условие: зачисление и обучение в украинском высшем учебном заведении.
- Срок выплат: в течение всего первого года обучения.
Главное условие: проходной порог на НМТ
Чтобы претендовать на эту выплату, выпускнику недостаточно просто сдать тест. Необходимо продемонстрировать отличные знания по всем дисциплинам.
Критерий для получения стипендии:
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результат 185 баллов и выше по каждому предмету НМТ.
Как и кто будет получать выплаты
Даже при наличии высоких баллов к абитуриенту предъявляются дополнительные требования:
- Поступление в вуз: абитуриент должен стать студентом украинского высшего учебного заведения.
- Срок выплат: Стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение всего первого года обучения.
В Фонде отмечают, что программа создана как стимул для талантливой молодежи оставаться в Украине и выбирать для обучения отечественные университеты.
"НМТ может оказаться не таким уж сложным. Но даже если вам придется приложить усилия, государство обязательно поддержит и поощрит вас. Мы будем рады видеть каждого в украинском университете", - подчеркнули в Фонде.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть вопрос о повышении стипендий студентам профтехучилищ. Это должно мотивировать молодежь выбирать прикладные профессии.
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