10 тысяч гривен ежемесячно: кто из студентов сможет получать "стипендию за НМТ"

Участникам НМТ-2026, набравшим по каждому предмету 185+ баллов и поступившим в украинский вуз, будет назначена ежемесячная стипендия в размере 10 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта в Facebook .

Главное: Размер выплаты: 10 000 гривен ежемесячно.

10 000 гривен ежемесячно. Кто получает: абитуриенты, набравшие 185+ баллов по каждому предмету НМТ.

абитуриенты, набравшие 185+ баллов по каждому предмету НМТ. Обязательное условие: зачисление и обучение в украинском высшем учебном заведении.

зачисление и обучение в украинском высшем учебном заведении. Срок выплат: в течение всего первого года обучения.

Главное условие: проходной порог на НМТ

Чтобы претендовать на эту выплату, выпускнику недостаточно просто сдать тест. Необходимо продемонстрировать отличные знания по всем дисциплинам.

Критерий для получения стипендии:

результат 185 баллов и выше по каждому предмету НМТ.

Как и кто будет получать выплаты

Даже при наличии высоких баллов к абитуриенту предъявляются дополнительные требования:

Поступление в вуз: абитуриент должен стать студентом украинского высшего учебного заведения.

абитуриент должен стать студентом украинского высшего учебного заведения. Срок выплат: Стипендия будет выплачиваться ежемесячно в течение всего первого года обучения.

В Фонде отмечают, что программа создана как стимул для талантливой молодежи оставаться в Украине и выбирать для обучения отечественные университеты.

"НМТ может оказаться не таким уж сложным. Но даже если вам придется приложить усилия, государство обязательно поддержит и поощрит вас. Мы будем рады видеть каждого в украинском университете", - подчеркнули в Фонде.