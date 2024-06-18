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До 10 тисяч доларів за втечу через Тису. ДПСУ затримала групу ухилянтів з надувним човном

Вівторок 18 червня 2024 12:47
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До 10 тисяч доларів за втечу через Тису. ДПСУ затримала групу ухилянтів з надувним човном Фото: ДПСУ затримала групу ухилянтів з надувним човном (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали групу ухилянтів, які планували переплисти Тису на надувному човні. Вартість "послуги" коштувала до 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як розповідає ДПСУ, 5-ро ухилянтів, зламавши прикордонний паркан, прямували до Тиси з гумовим човном. Вони планували дістатись Угорщини, втім їх спіймали за 150 метрів від річки.

Фото: ДПСУ затримала групу ухилянтів з надувним човном (t.me/DPSUkr)

"З цікавого: за організацію "переправи" чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів, натомість отримали собі адмінпротоколи", - додає ДПСУ.

Мобілізація в Україні

Лише нещодавно Верховна рада підтримала закон щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня на 90 діб.

Також в травні були прийняті зміни до низки законодавчих актів, які регулюють процес мобілізації. Відтепер усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити у застосунку "Резерв+", територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) або ж у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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