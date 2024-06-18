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До 10 тысяч долларов за побег через Тису. ГПСУ задержала группу уклонистов с надувной лодкой

Вторник 18 июня 2024 12:47
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До 10 тысяч долларов за побег через Тису. ГПСУ задержала группу уклонистов с надувной лодкой Фото: ГПСУ задержала группу уклонистов с надувной лодкой (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники задержали группу уклонян, которые планировали переплыть Тису на надувной лодке. Стоимость "услуги" стоила до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как рассказывает ГПСУ, 5-ро уклонистов, сломав пограничный забор, направлялись к Тисе с резиновой лодкой. Они планировали добраться до Венгрии, впрочем, их поймали в 150 метрах от реки.

Фото: ГПСУ задержала группу уклонистов с надувной лодкой (t.me/DPSUkr)

"Из интересного: за организацию "переправы" мужчины заплатили дельцам от 7 до 10 тысяч долларов, взамен получили себе админпротоколы", - добавляет ГПСУ.

Мобилизация в Украине

Только недавно Верховная Рада поддержала закон о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 14 мая на 90 суток.

Также в мае были приняты изменения в ряд законодательных актов, регулирующих процесс мобилизации. Отныне все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать в приложении "Резерв+", территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или же в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

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