ТЦК, ЦНАП чи Резерв+: як оновити дані, щоб не стати "ухилянтом" (інструкція)
Військовозобов'язані повинні оновити облікові дані протягом 60 днів з дня, коли закон про мобілізацію набрав чинності, тобто до 16 липня 2024 року. Зробити це можна кількома способами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Згідно з законодавством, є три способи для оновлення військово-облікових даних через:
- ТЦК і СП;
- ЦНАПи;
- мобільний застосунок "Резерв+".
Оновлення даних через ЦНАП: як це зробити
- Потрібно звернутися до найближчого центру надання адмінпослуг або записатися через електронну чергу.
- Прийти до ЦНАПу та заповнити заявку, надати актуальні дані.
- Адміністратор ЦНАПу допоможе оновити дані в особистому кабінеті.
- Після цього адміністратор повинен надати витяг про оновлення даних, завірений підписом та печаткою ЦНАПу.
Військовозобов'язаний повинен мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.
При цьому зазначається, що оновити дані у ЦНАП можуть навіть ті військовозобов'язані, які не мають військового квитка та давно не уточнювали дані у ТЦК.
Оновлення даних через "Резерв+"
"Резерв+" - це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, через який можна оновити особисті дані. Його можна завантажити через App Store та Google Play.
Для реєстрації в застосунку достатньо авторизуватися за допомогою BankID. Далі по черзі покажуться поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону - якщо він актуальний, натискаємо підтвердження, якщо ні - вводимо новий. Так само з електронною поштою та місцем проживання.
Після того, як всі дані будуть підтверджені чи оновлені - законний обовʼязок виконано. Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас.
Важливо, що стати на облік через застосунок "Резерв+" чи отримати бронювання - не можна. Зараз через застосунок можна лише оновити дані та отримати витяг з реєстру "Оберіг".
Новий закон про мобілізацію
Нагадаємо, що 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Детальніше про закон та зміни у процесі мобілізації - у нашому матеріалі.
Важливим нововведенням стало оновлення даних для військовозобов'язаних. Крім того, запрацював електронний кабінет для військовозобов'язаних, йдеться про застосунок "Резерв+".
Детальніше про застосунок та як він буде працювати надалі - за посиланням.
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