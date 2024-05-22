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ТЦК, ЦНАП чи Резерв+: як оновити дані, щоб не стати "ухилянтом" (інструкція)

Україна, Середа 22 травня 2024 10:16
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ТЦК, ЦНАП чи Резерв+: як оновити дані, щоб не стати "ухилянтом" (інструкція) Фото: українцям нагадали, як оновити дані, щоб не стати "ухилянтом" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Військовозобов'язані повинні оновити облікові дані протягом 60 днів з дня, коли закон про мобілізацію набрав чинності, тобто до 16 липня 2024 року. Зробити це можна кількома способами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Згідно з законодавством, є три способи для оновлення військово-облікових даних через:

  • ТЦК і СП;
  • ЦНАПи;
  • мобільний застосунок "Резерв+".

Оновлення даних через ЦНАП: як це зробити

  • Потрібно звернутися до найближчого центру надання адмінпослуг або записатися через електронну чергу.
  • Прийти до ЦНАПу та заповнити заявку, надати актуальні дані.
  • Адміністратор ЦНАПу допоможе оновити дані в особистому кабінеті.
  • Після цього адміністратор повинен надати витяг про оновлення даних, завірений підписом та печаткою ЦНАПу.

Військовозобов'язаний повинен мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон.

При цьому зазначається, що оновити дані у ЦНАП можуть навіть ті військовозобов'язані, які не мають військового квитка та давно не уточнювали дані у ТЦК.

Оновлення даних через "Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, через який можна оновити особисті дані. Його можна завантажити через App Store та Google Play.

Для реєстрації в застосунку достатньо авторизуватися за допомогою BankID. Далі по черзі покажуться поля для підтвердження чи оновлення даних. Пропонується номер телефону - якщо він актуальний, натискаємо підтвердження, якщо ні - вводимо новий. Так само з електронною поштою та місцем проживання.

Після того, як всі дані будуть підтверджені чи оновлені - законний обовʼязок виконано. Далі з реєстру "Оберіг" підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас.

Важливо, що стати на облік через застосунок "Резерв+" чи отримати бронювання - не можна. Зараз через застосунок можна лише оновити дані та отримати витяг з реєстру "Оберіг".

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, що 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Детальніше про закон та зміни у процесі мобілізації - у нашому матеріалі.

Важливим нововведенням стало оновлення даних для військовозобов'язаних. Крім того, запрацював електронний кабінет для військовозобов'язаних, йдеться про застосунок "Резерв+".

Детальніше про застосунок та як він буде працювати надалі - за посиланням.

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