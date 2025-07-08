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10 старинных украинских мужских имен-оберегов, которые будут актуальны и сейчас

Вторник 08 июля 2025 08:05
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10 старинных украинских мужских имен-оберегов, которые будут актуальны и сейчас Мужские имена-обереги, которые актуальны и сейчас (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В древности имя для мальчика выбирали особенно тщательно. Его не просто давали - нарекали, как магическую формулу, которая должна защищать, придавать сил и формировать характер. Некоторые украинские мужские имена считались настоящими оберегами.

Какие мужские имена в древности считались настоящими оберегами и они актуальны и сейчас, рассказывает РБК-Украина.

Почему имя имеет значение

В древности наши предки верили, что имя имеет особую силу и может защитить от невзгод, наделить чертами характера и принести удачу.

Сегодня, когда многие возвращаются к своим корням, интерес к старинным украинским мужским именам растет. Они не только благозвучны, но и несут в себе глубокий смысл, который может быть актуальным и в современном мире.

Древние имена часто были связаны с природой, божествами, чертами характера или желаемыми качествами. Они выбирались не случайно, а с надеждой на счастливую судьбу.

Некоторые из них, казалось бы, давно забыты, но их красота и значение снова находят отклик в сердцах родителей, которые ищут для своих сыновей нечто большее, чем просто имя.

10 имен-оберегов, которые не потеряли своей силы

Богдан

Значение: "Богом данный".

Это имя несет в себе идею божественной защиты и особого благословения. Считалось, что Богдан - это счастливый человек, который находится под опекой высших сил. Сегодня это имя ассоциируется с удачей, доброй удачей и успехом в начинаниях.

Всеволод

Значение: "Тот, что всем владеет", "всевластный".

Символизирует лидерские качества, силу воли и способность управлять. Имя подходит для сильной, целеустремленной личности, которая стремится к достижениям и умеет вести за собой.

Владислав

Значение: "Обладающий славой".

Обещает носителю популярность, признание и уважение. Это имя оберег для тех, кто стремится к публичности, имеет амбиции и желает быть замеченным.

Святослав

Значение: "Святая слава", "имеющий святую славу".

Несет в себе идею чистоты, благородства и доблести. Подчеркивает благородство души, честность и желание действовать во благо.

Ростислав

Значение: "Тот, что приумножает славу", "пусть слава растет".

Символизирует постоянное развитие, успех и приумножение достижений. Идеальное имя для творческих личностей, ученых, или тех, кто постоянно стремится к самосовершенствованию.

Ярослав

Значение: "Ярый", "славный своей силой", "обладающий яркой славой".

Ассоциируется с волевым характером, энергичностью и яркостью. Имя для лидера, активного и влиятельного человека.

Любомир

Значение: "Любящий мир", "любящий мир", "любящий мир".

Несет в себе идею гармонии, доброжелательности и стремление к спокойствию. Символизирует мудрость, миролюбие и способность находить общий язык с людьми.

Олег

Значение: "Священный", "святой", "приносящий счастье" (скандинавское происхождение, но глубоко укоренившееся в украинской истории).

Это имя придает носителю ауру авторитета, уважения и надежности.

Яромир

Значение: "сильный", "мирный".

Сочетание силы и гармонии. Таких мужчин уважали за взвешенность. В Украине прочно ассоциируется с прочностью, стойкостью и несокрушимостью. Идеально для сильной, волевой и выносливой личности.

Мирослав

Значение: "Славящий мир", "прославляющий мир", "прославляющий мир".

Подобно Любомиру, но с акцентом на активное распространение мира и согласия. Это имя для человека, который стремится к гармонии, справедливости и приносит спокойствие в свое окружение.

Выбирая имя для ребенка, родители вкладывают в него свои надежды и пожелания.

Старинные украинские имена-обереги - это не только дань традиции, но и возможность наделить своего сына той мощной положительной энергией и содержанием, которые передавались из поколения в поколение.

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При написании материала были использованы источники: "Имена в украинской культуре", Научный вестник ЛНУ, Словарь старославянских имен А. Мельничука, этнографические исследования о мужских именах в Украине (НАНУ, отдел фольклора).

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