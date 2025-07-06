Як у давнину волосся перетворювалося на прізвище: подивіться, чи у цьому списку ваше?

В Україні багато прізвищ мають давнє коріння, яке розповідає про зовнішність наших предків. Особливо цікаві ті родові імена, що виникли завдяки зачіскам, типу волосся чи його кольору.

Які українські прізвища виникли від волосся, розповідає РБК-Україна з посиланням на роботу мовознавця Юліана Редько.

Прізвища, що вказують на зовнішність

У давнину зовнішність людини могла стати основою для прізвиська, яке з часом перетворювалося на прізвище. Так виникли десятки імен, пов’язаних із волоссям, укладкою чи навіть його відсутністю.

Коли зачіска формує прізвище

Людей із коротким волоссям називали Стрига або Стригун.

Тих, хто був повністю лисий або з рідким волоссям, іменували:

Лисий

Лисайко

Лисак

Лисун

Лисан

Якщо волосся було кучеряве чи розкуйовджене, виникали прізвища:

Кошла

Патлаха

Кошлатий

Чубар

Кудря

Чуб

Кучерко

Пелех

Кудла

Чуприна

Кудрявець

Коструба

Чубай

Пелешок

Мушта

Чубей

Патлай

Кошлай

Куйовда

Чупрун

Чубир

Чубатько

Кошлак

Кудрик.

Колір волосся як маркер: чорне чи біляве

Чорняве волосся сприяло виникненню прізвищ: Чорнявий, Чорний, Черняк, Чернига, Черниш, Чорниш.

Білявих чоловіків могли називати: Білець, Білий, Білик, Світлик, Блонко.

Ці прізвища не просто фіксували зовнішність людини. Вони часто ставали своєрідним маркером родової історії - відображали риси, які передавались у спадок, або запам’ятовувались як особливість цілої сім’ї.

Прізвище як дзеркало предків

Родові імена - це більше, ніж формальність у документах. У них заховані побут, уявлення, мова й навіть гумор минулих поколінь. Іноді одне слово - наприклад, "Кудрик" чи "Чупрун" - говорить про минуле більше, ніж родинне фото.