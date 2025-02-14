До 10 см снігу. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили громадян про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом. Йдеться, зокрема, про опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Якої погоди чекати українцям та в чому її небезпека

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, впродовж наступної доби - 15 лютого - у більшості областей очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Українцям обіцяють опади у вигляді снігу й утворення снігового покриву висотою від 3 до 10 сантиметрів. На дорогах - ожеледиця.

"І рiвень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Наголошується, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах країни. Тож водіям варто бути особливо обережними.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 15 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому впродовж суботи, 15 лютого, погода в Україні очікується хмарна.

Помірний сніг прогнозують:

у південних областях (подекуди - з дощем);

у східних областях.

Вночі - також у центральних та в більшості північних областей.

На решті території країни - місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря впродовж доби у західних, північних та у Вінницькій областях - від 3 до 8 градусів морозу. На решті території - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У Карпатах вночі - від 8 до 13 градусів нижче нуля. А у Криму та Приазов'ї вдень - від 2 до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 15 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець у столичному регіоні вночі буде помірний сніг. А вдень - місцями невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

у Київській області впродовж доби - від 3 до 8 градусів морозу;

у Києві впродовж доби - від 4 до 6 градусів нижче нуля градусів за Цельсієм.

Наголошується, що ввечері 14 лютого - зі збереженням на 15 лютого - очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

Прогноз погоди у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)