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До 10 см снігу. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища

П'ятниця 14 лютого 2025 16:54
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До 10 см снігу. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища Українцям прогнозують опади у вигляді снігу (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили громадян про небезпечні метеорологічні явища найближчим часом. Йдеться, зокрема, про опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Якої погоди чекати українцям та в чому її небезпека

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, впродовж наступної доби - 15 лютого - у більшості областей очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Українцям обіцяють опади у вигляді снігу й утворення снігового покриву висотою від 3 до 10 сантиметрів. На дорогах - ожеледиця.

"І рiвень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.

Наголошується, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах країни. Тож водіям варто бути особливо обережними.

До 10 см снігу. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явищаПопередження про небезпечні метеорологічні явища 15 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому впродовж суботи, 15 лютого, погода в Україні очікується хмарна.

Помірний сніг прогнозують:

  • у південних областях (подекуди - з дощем);
  • у східних областях.

Вночі - також у центральних та в більшості північних областей.

На решті території країни - місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря впродовж доби у західних, північних та у Вінницькій областях - від 3 до 8 градусів морозу. На решті території - від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

У Карпатах вночі - від 8 до 13 градусів нижче нуля. А у Криму та Приазов'ї вдень - від 2 до 7 градусів тепла.

До 10 см снігу. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явищаПрогноз погоди на 15 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець у столичному регіоні вночі буде помірний сніг. А вдень - місцями невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • у Київській області впродовж доби - від 3 до 8 градусів морозу;
  • у Києві впродовж доби - від 4 до 6 градусів нижче нуля градусів за Цельсієм.

Наголошується, що ввечері 14 лютого - зі збереженням на 15 лютого - очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

До 10 см снігу. Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явищаПрогноз погоди у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

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