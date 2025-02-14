До 10 см снега. Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях
В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили граждан об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время. Речь идет, в частности, об осадках в виде снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Какой погоды ждать украинцам и в чем ее опасность
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение следующих суток - 15 февраля - в большинстве областей ожидаются опасные метеорологические явления.
Украинцам обещают осадки в виде снега и образование снежного покрова высотой от 3 до 10 сантиметров. На дорогах - гололедица.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах страны. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 15 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В целом в течение субботы, 15 февраля, погода в Украине ожидается облачная.
Умеренный снег прогнозируют:
- в южных областях (местами - с дождем);
- в восточных областях.
Ночью - также в центральных и в большинстве северных областей.
На остальной территории страны - местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в течение суток в западных, северных и в Винницкой областях - от 3 до 8 градусов мороза. На остальной территории - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В Карпатах ночью - от 8 до 13 градусов ниже нуля. А в Крыму и Приазовье днем - от 2 до 7 градусов тепла.
Прогноз погоды на 15 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В завершение в столичном регионе ночью будет умеренный снег. А днем - местами небольшой снег. На дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в Киевской области в течение суток - от 3 до 8 градусов мороза;
- в Киеве в течение суток - от 4 до 6 градусов ниже нуля градусов по Цельсию.
Отмечается, что вечером 14 февраля - с сохранением на 15 февраля - ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см.
Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.
Читайте также, почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.