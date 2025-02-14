До 10 см снега. Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили граждан об опасных метеорологических явлениях в ближайшее время. Речь идет, в частности, об осадках в виде снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Какой погоды ждать украинцам и в чем ее опасность

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение следующих суток - 15 февраля - в большинстве областей ожидаются опасные метеорологические явления.

Украинцам обещают осадки в виде снега и образование снежного покрова высотой от 3 до 10 сантиметров. На дорогах - гололедица.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах страны. Поэтому водителям стоит быть особенно осторожными.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 15 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом в течение субботы, 15 февраля, погода в Украине ожидается облачная.

Умеренный снег прогнозируют:

в южных областях (местами - с дождем);

в восточных областях.

Ночью - также в центральных и в большинстве северных областей.

На остальной территории страны - местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток в западных, северных и в Винницкой областях - от 3 до 8 градусов мороза. На остальной территории - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Карпатах ночью - от 8 до 13 градусов ниже нуля. А в Крыму и Приазовье днем - от 2 до 7 градусов тепла.

Прогноз погоды на 15 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в столичном регионе ночью будет умеренный снег. А днем - местами небольшой снег. На дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в Киевской области в течение суток - от 3 до 8 градусов мороза;

в Киеве в течение суток - от 4 до 6 градусов ниже нуля градусов по Цельсию.

Отмечается, что вечером 14 февраля - с сохранением на 15 февраля - ожидается образование снежного покрова высотой 3-5 см.

Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)