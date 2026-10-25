10 років не витримає: фахівці назвали реальний термін служби смартфонів на Android

Апаратний знос та фізична деградація

Головним бар'єром для тривалого використання є літій-іонні акумулятори.

Всі сучасні пристрої розраховані приблизно на 800-1000 циклів заряджання, після чого ємність батареї падає нижче 80 відсотків.

У режимі щоденного використання це відбувається за 2-3 роки, а тонкі корпуси та велика кількість клею суттєво ускладнюють самостійну заміну.

Окрім акумулятора, активне зношування загрожує й іншим компонентам.

Як саме?

Дисплеї: OLED-панелі з часом схильні до вигорання статичних елементів (іконки, панель навігації), нерівномірного зниження яскравості та появи кольорових смуг.

Обсяг пам'яті: смартфони 10-річної давнини мали 4 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Сучасні ШІ-алгоритми та вимогливі додатки не зможуть запуститися на такому залізі.

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Програмний "глухий кут" та безпекові ризики

Навіть якщо зберегти апаратну частину в ідеальному стані, ключовим обмеженням стане програмне забезпечення.

Більшість сучасних флагманів (включаючи серії Google Pixel та Samsung Galaxy) пропонують до 7 років оновлень операційної системи.

Після завершення цього терміну пристрій перестає отримувати патчі безпеки, що робить особисті дані, паролі та банківські рахунки вразливими для кібератак.

Окремою проблемою є розробники софту. Компанії поступово відмовляються від підтримки застарілих версій Android. Першими роботу припиняють банківські додатки, сервіси авторизації та месенджери, які вимагають сучасних стандартів шифрування.

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Оптимальний термін служби

Фахівці підсумовують: намагатися зберігати функціональність Android-смартфона протягом десятиліття є недоцільним як з фінансової, так і з безпекової точки зору.

Оптимальним і найбільш раціональним терміном експлуатації для сучасних смартфонів залишається період від 3 до 5 років.