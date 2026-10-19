Дзвінки з ПК у Windows 11: як підключити iPhone та Android

Користувачі Windows 11 можуть здійснювати та приймати телефонні дзвінки безпосередньо зі свого комп'ютера.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Як підключити iPhone або Android до Windows 11?

Перед початком налаштування важливо оновити додаток Phone Link через Microsoft Store та перевірити наявність останніх оновлень самої системи Windows 11.

Для роботи викликів на обох пристроях обов'язково має бути увімкнений Bluetooth.

Процес підключення залежить від операційної системи смартфона.

Для iPhone: у додатку Phone Link на ПК потрібно вибрати iOS та відсканувати QR-код за допомогою смартфона.

Далі необхідно встановити додаток Link to Windows з App Store, підтвердити Bluetooth-парування та у налаштуваннях Bluetooth на iPhone дозволити синхронізацію контактів;

Для Android: синхронізація між пристроями може здійснюватися через Wi-Fi або мобільну мережу, проте для самих дзвінків все одно потрібне підключення через Bluetooth.

Налаштування починається у додатку Link to Windows на смартфоні після надання всіх необхідних системних дозволів.

Після завершення підключення телефонувати можна через вкладку Calls, шукаючи потрібний контакт або набираючи номер на цифровій панелі.

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Функціональні відмінності між iOS та Android

Для власників iPhone та Android можливості інтеграції відрізняються через обмеження iOS.

Користувачі iPhone отримують базовий набір функцій: можливість здійснювати та приймати виклики, надсилати й отримувати SMS, а також переглядати та відхиляти сповіщення.

Власники Android мають значно ширший інструментарій, а саме:

перегляд та копіювання останніх 2000 фотографій з галереї без прямої синхронізації з хмарою;

переведення смартфона у режим Не турбувати безпосередньо з ПК;

вимкнення звуку на смартфоні при відтворенні медіафайлів;

повноцінне управління музичним плеєром через віджет Now Playing.

Приватність та корисні налаштування

Незалежно від смартфона, користувачам радять перевірити налаштування у розділі Settings - General.

Там можна приховати частину приватної інформації у банерах сповіщень і вимкнути лічильник непрочитаних повідомлень, адже Phone Link позначає нові сповіщення непрочитаними, доки їх не переглянути або закрити на комп’ютері.