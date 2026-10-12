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Бюджетний Android замість "мозку": як смартфон керує роботом PhoneBot

09:17 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Бюджетний Android замість "мозку": як смартфон керує роботом PhoneBot Бюджетний смартфон керує роботом (фото: Franck V./Unsplash)
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Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі презентували компактного андроїда PhoneBot. Роль головного обчислювального блоку у пристрої виконує мобільний телефон на базі Android.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Андроїд має висоту 48 сантиметрів і важить 1,8 кілограма. На даному етапі конструкція позбавлена верхніх кінцівок, проте має дві ноги, корпус-тримач для смартфона та 13 сервоприводів для здійснення маневрів.

Усі ключові операції виконуються за рахунок ресурсів мобільного пристрою:

Оптичний модуль телефона розпізнає силуети людей і навколишні предмети.

Вбудований акселерометр і гіроскоп відстежують орієнтацію конструкції в просторі.

Центральний процесор обробляє масиви даних і транслює керуючі сигнали через Wi-Fi на невелику внутрішню плату, яка безпосередньо розподіляє команди між двигунами.

Під час серії тестувань фахівці успішно випробували застарілий Honor 9, а також доступні Moto G та Samsung Galaxy A16 5G вартістю в межах 50-80 доларів.

Бюджетний Android замість &quot;мозку&quot;: як смартфон керує роботом PhoneBot
PhoneBot отримує команди через Wi-Fi (скриншот: arXiv)

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Що може робот?

Початковий етап підготовки програмного забезпечення проходив у віртуальному середовищі, щоб уберегти механічні суглоби від зношування.

Завдяки застосуванню методу дзеркального копіювання даних інженерам вдалося позбавити алгоритм асиметрії та навчити шасі рівномірно розподіляти навантаження під час крокування.

Бюджетний Android замість &quot;мозку&quot;: як смартфон керує роботом PhoneBot
PhoneBot обійдеться у рази дешевше за ринкові аналоги (фото: arXiv)

Наразі PhoneBot здатен

  • утримувати рівновагу, впевнено пересуватися та повертатися вслід за людиною;
  • самостійно підводитися на ноги після падіння горілиць;
  • озвучувати відповіді через власний динамік за допомогою мовної моделі, хоча первинна обробка голосу поки виконується на зовнішньому комп'ютері.

Підсумкова вартість деталей для збирання PhoneBot становить орієнтовно 400 доларів без урахування ціни мобільного пристрою.

Для порівняння, найдешевші готові аналоги на ринку коштують від 3500 доларів.

У подальших планах авторів проєкту - оснащення робота маніпуляторами для роботи з предметами та повне перенесення голосових функцій на сам смартфон.

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