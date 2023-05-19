UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут

Фото: До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні винесли вирок російським окупантам, яких наші воїни взяли в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Обом окупантам суд призначив покарання у виді 9 та 10 років ув’язнення.

"Вагнерівець"

Одним із засуджених є 23-річний колишній в'язень, який відбував раніше покарання за зґвалтування. В жовтні 2022 року він підписав контракт з ПВК "Вагнера", де йому пообіцяли 200 тисяч рублів й "погашення" судимості.

"Вже на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон українських захисників", - пише СБУ.

Російський розвідник

"Інший злочинець – мешканець Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії", - відзначає СБУ.

Перебуваючи на посаді снайпера, а потім розвідника, військовий брав участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної.

На початку поточного року він пройшов підготовку, де його зарахували до окупаційного загону "Шторм". Вже в березні українські захисники затримали бойовика під час боєзіткнення поблизу українського міста.

Фото: До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернівцях викрили російського агента, який шпигував за військовими та здавав окупантам локації електропідстанцій.

Також нещодавно суд виніс вирок зраднику, який шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ в Харківській області. Наступні 15 років він проведе за ґратами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяСлужба безпеки України