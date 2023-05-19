Обом окупантам суд призначив покарання у виді 9 та 10 років ув’язнення.

"Вагнерівець"

Одним із засуджених є 23-річний колишній в'язень, який відбував раніше покарання за зґвалтування. В жовтні 2022 року він підписав контракт з ПВК "Вагнера", де йому пообіцяли 200 тисяч рублів й "погашення" судимості.

"Вже на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон українських захисників", - пише СБУ.

Російський розвідник

"Інший злочинець – мешканець Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії", - відзначає СБУ.

Перебуваючи на посаді снайпера, а потім розвідника, військовий брав участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної.

На початку поточного року він пройшов підготовку, де його зарахували до окупаційного загону "Шторм". Вже в березні українські захисники затримали бойовика під час боєзіткнення поблизу українського міста.

Фото: До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут (t.me/SBUkr)