В Украине вынесли приговор российским оккупантам, которых наши воины взяли в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Обоим оккупантам суд назначил наказание в виде 9 и 10 лет заключения.
"Вагнеровец"
Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, отбывавший ранее наказание за изнасилование. В октябре 2022 года он подписал контракт с ЧВК "Вагнера", где ему пообещали 200 тысяч рублей и "погашение" судимости.
"Уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на восточный фронт, где через несколько дней он попал в плен украинских защитников", - пишет СБУ.
Российский разведчик
"Другой преступник - житель Луганской области, который до начала полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России", - отмечает СБУ.
Находясь в должности снайпера, а затем разведчика, военный участвовал в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной.
В начале текущего года он прошел подготовку, где его отнесли к оккупационному отряду "Шторм". Уже в марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.
Фото: До 10 лет за решеткой. Суд вынес приговор оккупантам, атаковавшим Бахмут (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Черновцах разоблачили российского агента, который шпионил за военными и сдавал оккупантам локации электроподстанций.
Также недавно суд вынес приговор предателю, шпионившему по позициям реактивной артиллерии ВСУ в Харьковской области. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.
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