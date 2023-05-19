Обоим оккупантам суд назначил наказание в виде 9 и 10 лет заключения.

"Вагнеровец"

Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, отбывавший ранее наказание за изнасилование. В октябре 2022 года он подписал контракт с ЧВК "Вагнера", где ему пообещали 200 тысяч рублей и "погашение" судимости.

"Уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на восточный фронт, где через несколько дней он попал в плен украинских защитников", - пишет СБУ.

Российский разведчик

"Другой преступник - житель Луганской области, который до начала полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России", - отмечает СБУ.

Находясь в должности снайпера, а затем разведчика, военный участвовал в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной.

В начале текущего года он прошел подготовку, где его отнесли к оккупационному отряду "Шторм". Уже в марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.

Фото: До 10 лет за решеткой. Суд вынес приговор оккупантам, атаковавшим Бахмут (t.me/SBUkr)