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Шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ. Суд виніс вирок зраднику

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П'ятниця 12 травня 2023 16:15
Шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ. Суд виніс вирок зраднику Фото: суд виніс вирок черговому зраднику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні винесли вирок зраднику, який шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ в Харківській області. Наступні 15 років він проведе за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Зазначається, що зрадник "зливав" ворогу інформацію про розташування бойових позицій українських реактивних систем залпового вогню "Град". Отримані координати ворог використовував для підготовки прицільних ракетно-артилерійських ударів.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника у ході контррозвідувальних заходів у Харкові наприкінці березня минулого року. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років ув’язнення", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, зрадником виявився мешканець Луганської області, який на початку повномасштабного вторгнення Росії за власної ініціативи вийшов на двох російських військових із позивними "Яша" та "Урал".

"Під час дистанційного "спілкування" він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Для збору розвідданих зрадник "в темну" використовував своїх знайомих. Крім того, він залучив свою дружину для обробки медіафайлів з координатами українських об’єктів", - відзначає СБУ.

Усю інформацію зрадник передавав через Telegram у вигляді відміток на Google-карті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП. Йдеться про колишнього керівника Кіровоградської єпархії митрополита Іосафа.

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