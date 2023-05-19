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До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут

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П'ятниця 19 травня 2023 16:38
До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут Фото: До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні винесли вирок російським окупантам, яких наші воїни взяли в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Обом окупантам суд призначив покарання у виді 9 та 10 років ув’язнення.

"Вагнерівець"

Одним із засуджених є 23-річний колишній в'язень, який відбував раніше покарання за зґвалтування. В жовтні 2022 року він підписав контракт з ПВК "Вагнера", де йому пообіцяли 200 тисяч рублів й "погашення" судимості.

"Вже на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон українських захисників", - пише СБУ.

Російський розвідник

"Інший злочинець – мешканець Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії", - відзначає СБУ.

Перебуваючи на посаді снайпера, а потім розвідника, військовий брав участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної.

На початку поточного року він пройшов підготовку, де його зарахували до окупаційного загону "Шторм". Вже в березні українські захисники затримали бойовика під час боєзіткнення поблизу українського міста.

До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут

Фото: До 10 років за ґратами. Суд виніс вирок окупантам, які атакували Бахмут (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернівцях викрили російського агента, який шпигував за військовими та здавав окупантам локації електропідстанцій.

Також нещодавно суд виніс вирок зраднику, який шпигував за позиціями реактивної артилерії ЗСУ в Харківській області. Наступні 15 років він проведе за ґратами.

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