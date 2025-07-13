10 простих способів прибрати шерсть тварин з килимів і меблів без пилососа

Гумовий скребок для вікон

Цей інструмент з гумовим лезом чудово збирає шерсть з килимів і оббивки. Проведіть ним по поверхні - шерсть збереться в клубки, які ви зможете легко прибрати руками. Головне - щоб скребок був чистим і сухим.

Гумові рукавички

Надіньте звичайні господарські рукавички, трохи зволожте їх і проведіть по меблях або килиму. Статична електрика змусить шерсть прилипати до вашої руки. Це особливо зручно, якщо ви прибираєте в куточках або важкодоступних місцях. Просто змийте зібрану шерсть водою.

Липкий валик для одягу

Якщо вам потрібно швидко прибрати шерсть - скористайтеся липким роликом. Ви можете використовувати його не лише для одягу, а й для диванів, подушок чи крісел. Якщо площа велика - оберіть ролик з довгою ручкою або багаторазовий варіант із силікону.

Скотч або пакувальна стрічка

Обмотайте руку липкою стрічкою липким боком назовні та прикладайте її до поверхні. Ви побачите, як шерсть легко прилипає до скотчу. Це гарне рішення для вас, якщо потрібно прибрати невелику ділянку. Також ним зручно збирати нитки після шиття.

Щітка з гумовою щетиною

Якщо вам потрібно обробити великі тканинні поверхні або килими - скористайтеся щіткою з силіконовими зубцями. Вона м’яка, не пошкоджує матеріали і легко миється. Ви зможете використовувати її навіть для прибирання підлоги.

Тварини з довгою шерстю - вічне джерело сміття (фото: Freepik)

Розчин кондиціонера для білизни

Змішайте одну частину кондиціонера з трьома частинами води у пляшці з розпилювачем. Злегка обприскайте поверхню, дайте їй підсохнути, а потім приберіть шерсть щіткою. Якщо ви не хочете, щоб шерсть знову прилипала - це дуже ефективний спосіб.

Серветки для сушіння білизни

Протріть подушку чи диван вологою серветкою для сушіння білизни, і ви побачите результат одразу. Це чудове рішення для вас, якщо потрібно швидко прибрати шерсть. Але будьте уважні - перед використанням на світлих тканинах перевірте, чи не лишає серветка слідів.

Рукавички або щітка для вичісування тварин

Грумінг-рукавички зручно використовувати не лише для улюбленців, а й для прибирання. Якщо ви проведете ними по дивану чи килиму, шерсть збереться на долоні. Інструмент м’який, не псує тканин і дуже простий у догляді.

Пемза (тільки суха!)

Якщо у вас вдома низьковорсовий килим, спробуйте суху пемзу. Акуратно проведіть нею по поверхні - і шерсть збереться в грудки. Але не використовуйте її для м’яких або делікатних тканин, щоб не пошкодити їх.

Механічна щітка для килимів

Вам не потрібен пилосос, щоб прибрати шерсть - використовуйте компактну механічну щітку. Вона працює без електрики, займає мало місця і має вбудовані валики. Обертаючись, вони збирають шерсть у контейнер, і прибирання стає простим і зручним.