10 ознак, що ваші стосунки тріщать по швах (і час щось з цим робити)

Любов не завжди вмирає гучно - іноді вона просто тихо зникає за звичкою, як ранкова кава без смаку. Стосунки не розвалюються за одну ніч. Вони дають сигнали - тріщини, які видно неозброєним оком, якщо придивитися. Як зрозуміти, що "щось не те" між вами?

Які 10 ознак вказують, що ваші стосунки дали тріщину, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Тиша замість розмов

Ви більше не говорите - ви мовчите. Або говорите лише про побут і та прості щоденні справи.

"Не плутайте кохання з логістикою. Якщо всі ваші розмови зводяться до списків покупок, планів на тиждень або хто забере дитину, емоційна близькість випаровується. Коли розмови глибокі - стосунки живі", - каже експерт.

Сарказм замість тепла

Іронія, підколювання, "жарти з перцем" - замість підтримки й добрих слів.

"При цьому вам не цікаво, як минув день у партнера, і партнеру теж немає діла до того, що у вас нового", - додає фахівець.

Відсутність фізичної близькості

Інтим став рідкістю, а дотики - незручними або взагалі зникли. Зникло бажання обійматися, цілуватися, бути поруч у ліжку.

Партнер почав дратувати

Те, що здавалося вам милим, тепер просто бісить. При цьому змінився не партнер, а ваше ставлення до нього.

"Як він жує. Як вона дивиться серіал. Як дихає. (А це вже тривожний дзвіночок.) Його жарти - дурні, її голос - надто голосний. Якщо дратує навіть існування партнера поруч - це поганий знак", - додає Віталій Курсік.

Фантазії про життя без партнера

І не з болем, а з полегшенням. Ви уявляєте свободу, своє життя окремо і вас це не вганяє у жах, а навпаки - радує, дає відчуття полегшення.

Більше "я", ніж "ми"

Плани, мрії, рішення - кожен у свій бік. Ви тепер ніби сусіди й спільне майбутнє зникло з вашої уяви.

"Колись ви уявляли старість у затишному будиночку, а тепер не впевнені, чи хочете бачити цю людину навіть наступного літа", - додає коуч.

Ігнорування проблем

Проблеми є, але їх замовчують або знецінюють. "У всіх буває", "потім поговоримо".

Зникає довіра

Це не завжди про зраду. Це про дрібниці: сказав одне - зробив інше. Приховує телефон, зникає без пояснень. Коли з’являється сумнів - зникає опора.

Емоційна дистанція

Ви не ділитеся думками, переживаннями, перемогами. Бо "нема сенсу" або "не зрозуміє".

"Постійне відчуття, що вас не чують. І що говорити вже марно. Бо "все одно нічого не зміниться", - каже експерт.

Чи можна ще щось зробити?

Насправді така ситуація ще не вирок, але вже дуже потужний сигнал. Вам потрібно визнати, що у вас є проблеми та вирішити, чи хочете ви рятувати ці стосунки. Якщо так - варто відверто поговорити, без відмахувань "на потім"

"Жити в емоційній пустелі - не варіант. Якщо є потреба - шукайте допомогу зовні, змінюйте щось, робіть вибір. Але не лишайте все як є, бо у вас одне життя і не варто його витрачати на те, що вже не врятувати", - резюмує Віталій Курсік.