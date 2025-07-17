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10 признаков, что ваши отношения трещат по швам (и пора что-то с этим делать)

Четверг 17 июля 2025 20:20
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10 признаков, что ваши отношения трещат по швам (и пора что-то с этим делать) Как понять, что ваши отношения дали трещину (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Любовь не всегда умирает громко - иногда она просто тихо исчезает по привычке, как утренний безвкусный кофе. Отношения не разваливаются за одну ночь. Они дают сигналы - трещины, которые видны невооруженным глазом, если присмотреться. Как понять, что "что-то не то" между вами?

Какие 10 признаков указывают, что ваши отношения дали трещину, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Тишина вместо разговоров

Вы больше не говорите - вы молчите. Или говорите только о быте и простых ежедневных делах.

"Не путайте любовь с логистикой. Если все ваши разговоры сводятся к спискам покупок, планам на неделю или кто заберет ребенка, эмоциональная близость улетучивается. Когда разговоры глубокие - отношения живые", - говорит эксперт.

Сарказм вместо тепла

Ирония, подкалывание, "шутки с перцем" - вместо поддержки и добрых слов.

"При этом вам не интересно, как прошел день у партнера, и партнеру тоже нет дела до того, что у вас нового", - добавляет специалист.

Отсутствие физической близости

Интим стал редкостью, а прикосновения - неудобными или вообще исчезли. Исчезло желание обниматься, целоваться, быть рядом в постели.

Партнер начал раздражать

То, что казалось вам милым, теперь просто бесит. При этом изменился не партнер, а ваше отношение к нему.

"Как он жует. Как она смотрит сериал. Как дышит (а это уже тревожный звоночек.) Его шутки - глупые, ее голос - слишком громкий. Если раздражает даже существование партнера рядом - это плохой знак", - добавляет Виталий Курсик.

Фантазии о жизни без партнера

И не с болью, а с облегчением. Вы представляете свободу, свою жизнь отдельно и вас это не вгоняет в ужас, а наоборот - радует, дает ощущение облегчения.

Больше "я", чем "мы"

Планы, мечты, решения - каждый в свою сторону. Вы теперь будто соседи и общее будущее исчезло из вашего воображения.

"Когда-то вы представляли старость в уютном домике, а теперь не уверены, хотите ли видеть этого человека даже следующим летом", - добавляет коуч.

Игнорирование проблем

Проблемы есть, но их замалчивают или обесценивают. "У всех бывает", "потом поговорим".

Исчезает доверие

Это не всегда про измену. Это о мелочах: сказал одно - сделал другое. Скрывает телефон, исчезает без объяснений. Когда появляется сомнение - исчезает опора.

Эмоциональная дистанция

Вы не делитесь мыслями, переживаниями, победами. Потому что "нет смысла" или "не поймет".

"Постоянное ощущение, что вас не слышат. И что говорить уже бесполезно. Потому что "все равно ничего не изменится", - говорит эксперт.

Можно ли еще что-то сделать?

На самом деле такая ситуация еще не приговор, но уже очень мощный сигнал. Вам нужно признать, что у вас есть проблемы и решить, хотите ли вы спасать эти отношения. Если да - стоит откровенно поговорить, без отмахиваний "на потом"

"Жить в эмоциональной пустыне - не вариант. Если есть потребность - ищите помощь извне, меняйте что-то, делайте выбор. Но не оставляйте все как есть, потому что у вас одна жизнь и не стоит ее тратить на то, что уже не спасти", - резюмирует Виталий Курсик.

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