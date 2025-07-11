10 найбагатших боксерів світу прямо зараз: чи є серед них Усик?

Флойд Мейвезер-молодший (фото: instagram.com/floydmayweather)

1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн

Абсолютний лідер у світі боксерських фінансів – заробив понад $1,2 млрд за кар'єру. Величезні гонорари за бої з Менні Пак'яо, Конором Макгрегором та Канело Альваресом, а також розумна стратегія управління своїм іміджем через Mayweather Promotions перетворили його на справжню фінансову машину. Сьогодні Мейвезер продовжує збагачуватися завдяки показовим поєдинкам, рекламі та медійній активності.

Джордж Форман та Мохаммед Алі (фото: instagram.com/biggeorgeforeman)

2. Джордж Форман – $300 млн

Легенда важкої ваги, який помер у березні цього року. Можливо, найуспішніший боксер-підприємець. Лише обладнання для приготування страв на грилі, що випускається під торговою маркою George Foreman та стало хітом побутової техніки, принесло боксеру понад 200 мільйонів доларів роялті. Це стало основою для успішного просування інших проєктів легендарного боксера. Приклад Формана – доказ того, як спортивна слава може трансформуватись у стабільний багатомільйонний бізнес.

Сауль Альварес (фото: instagram.com/canelo)

3. Сауль "Канело" Альварес – $300 млн

Один із найуспішніших бійців сучасності. Його контракт з DAZN на $365 млн у 2018 році був рекордним. Згодом Альварес підписував мегаконтракти на бої в Саудівській Аравії. Окрім боксу, він інвестує, зокрема, в нерухомість та виготовлення текіли. Зараз – ще й планує запуск власної продакшн-студії.

Менні Пак'яо (фото: instagram.com/mannypacquiao)

4. Менні Пак'яо – $220 млн

Легендарний філіппінський чемпіон – приклад, як можна вийти з бідності й стати політичним лідером. Пак'яо заробив понад $500 млн, бився з усіма зірками свого часу, а після боксу активно працює в політиці, займається бізнесом та благодійністю.

Оскар Де Ла Хойя (фото: instagram.com/oscardelahoya)

5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн

"Золотий хлопчик" не тільки вигравав титули, а й заснував Golden Boy Promotions – одну з найуспішніших промоутерських компаній світу. Його доходи формуються з продюсування боксерських вечорів, роботи з молодими талантами, інвестицій у медіа та нерухомість.

Леннокс Льюїс (фото: instagram.com/mrlennoxlewis)

6. Леннокс Льюїс – $180 млн

Колишній абсолютний чемпіон у надважкій вазі. Завдяки виступам проти таких бійців, як Майк Тайсон і Віталій Кличко, Льюїс отримав мільйони у рингу. Після завершення кар'єри він успішно працює коментатором і веде телепроєкти, вкладає у медіа та спортивні стартапи.

Тайсон Ф'юрі (фото: Getty Images)

7. Тайсон Ф'юрі – $160 млн

Нестримний та харизматичний "Циганський король" заробив величезні гонорари за трилогію з Деонтеєм Вайлдером і бої з Олександром Усиком. Окрім цього, він створив енергетичний напій Furocity, знявся у документалці для Netflix та розвиває власні проєкти.

Ентоні Джошуа (фото: instagram.com/anthonyjoshua)

8. Ентоні Джошуа – $150 млн

Лідер нової генерації британських важковаговиків. Джошуа об'єднує перемоги на рингу, стиль та комерційну привабливість. Його контракти з Beats, Under Armour, медіаплатформами й інвестиції у стартапи роблять його одним із найуспішніших спортсменів Великої Британії.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

9. Олександр Усик – $100 млн

Український чемпіон, який став глобальною зіркою. Після перемог над Джошуа і Ф'юрі Усик не тільки увійшов у пантеон легенд, а й заробив понад $120 млн лише у 2024 році. Окрім гонорарів, він має низку спонсорських угод та планує власні ініціативи за межами спорту. Активно займається благодійністю,

Джервонта Девіс (фото: The Ring)

10. Джервонта Девіс – $60 млн

Наймолодший у списку (30 років) Девіс уже заробляє до $20 млн за поєдинок, має контракти зі стримінговими платформами, спонсорами та швидко нарощує свою бізнес-імперію.