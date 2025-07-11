10 самых богатых боксеров мира прямо сейчас: есть ли среди них Усик?

Флойд Мейвезер-младший (фото: instagram.com/floydmayweather)

1. Флойд Мейвезер-младший - $400 млн

Абсолютный лидер в мире боксерских финансов - заработал более $1,2 млрд за карьеру. Огромные гонорары за бои с Мэнни Пакьяо, Конором Макгрегором и Канело Альваресом, а также умная стратегия управления своим имиджем через Mayweather Promotions превратили его в настоящую финансовую машину. Сегодня Мейвезер продолжает обогащаться благодаря показательным поединкам, рекламе и медийной активности.

Джордж Форман и Мохаммед Али (фото: instagram.com/biggeorgeforeman)

2. Джордж Форман - $300 млн

Легенда тяжелого веса, который умер в марте этого года. Возможно, самый успешный боксер-предприниматель. Только оборудование для приготовления блюд на гриле, выпускаемое под торговой маркой George Foreman и ставшее хитом бытовой техники, принесло боксеру более 200 миллионов долларов роялти. Это стало основой для успешного продвижения других проектов легендарного боксера. Пример Формана - доказательство того, как спортивная слава может трансформироваться в стабильный многомиллионный бизнес.

Сауль Альварес (фото: instagram.com/canelo)

3. Сауль "Канело" Альварес - $300 млн

Один из самых успешных бойцов современности. Его контракт с DAZN на $365 млн в 2018 году был рекордным. Впоследствии Альварес подписывал мегаконтракты на бои в Саудовской Аравии. Кроме бокса, он инвестирует, в частности, в недвижимость и изготовление текилы. Сейчас - еще и планирует запуск собственной продакшн-студии.

Мэнни Пакьяо (фото: instagram.com/mannypacquiao)

4. Мэнни Пакьяо - $220 млн

Легендарный филиппинский чемпион - пример, как можно выйти из бедности и стать политическим лидером. Пакьяо заработал более $500 млн, дрался со всеми звездами своего времени, а после бокса активно работает в политике, занимается бизнесом и благотворительностью.

Оскар Де Ла Хойя (фото: instagram.com/oscardelahoya)

5. Оскар Де Ла Хойя - $200 млн

"Золотой мальчик" не только выигрывал титулы, но и основал Golden Boy Promotions - одну из самых успешных промоутерских компаний мира. Его доходы формируются из продюсирования боксерских вечеров, работы с молодыми талантами, инвестиций в медиа и недвижимость.

Леннокс Льюис (фото: instagram.com/mrlennoxlewis)

6. Леннокс Льюис - $180 млн

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Благодаря выступлениям против таких бойцов, как Майк Тайсон и Виталий Кличко, Льюис получил миллионы в ринге. После завершения карьеры он успешно работает комментатором и ведет телепроекты, вкладывает в медиа и спортивные стартапы.

Тайсон Фьюри (фото: Getty Images)

7. Тайсон Фьюри - $160 млн

Неудержимый и харизматичный "Цыганский король" заработал огромные гонорары за трилогию с Деонтеем Уайлдером и бои с Александром Усиком. Кроме этого, он создал энергетический напиток Furocity, снялся в документалке для Netflix и развивает собственные проекты.

Энтони Джошуа (фото: instagram.com/anthonyjoshua)

8. Энтони Джошуа - $150 млн

Лидер новой генерации британских тяжеловесов. Джошуа объединяет победы на ринге, стиль и коммерческую привлекательность. Его контракты с Beats, Under Armour, медиаплатформами и инвестиции в стартапы делают его одним из самых успешных спортсменов Великобритании.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

9. Александр Усик - $100 млн

Украинский чемпион, который стал глобальной звездой. После побед над Джошуа и Фьюри Усик не только вошел в пантеон легенд, но и заработал более $120 млн только в 2024 году. Кроме гонораров, он имеет ряд спонсорских соглашений и планирует собственные инициативы за пределами спорта. Активно занимается благотворительностью,

Джервонта Дэвис (фото: The Ring)

10. Джервонта Дэвис - $60 млн

Самый молодой в списке (30 лет) Дэвис уже зарабатывает до $20 млн за поединок, имеет контракты со стриминговыми платформами, спонсорами и быстро наращивает свою бизнес-империю.