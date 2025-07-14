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Украинские школы переходят на 10-месячную учебу и короткие каникулы: что это значит для детей?

Понедельник 14 июля 2025 14:03
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Украинские школы переходят на 10-месячную учебу и короткие каникулы: что это значит для детей? Почему некоторые школы сокращают летние каникулы (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Время от времени в публичном пространстве возникают разговоры о необходимости продления учебного года еще на месяц. В то же время некоторые школы уже внедряют это.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала академический директор школы "Educator" Анастасия Сивак.

Почему решили продлить обучение

"Мы на самом деле очень долго этому сопротивлялись, потому что верили в то, что у детей должно быть три летних месяца. Мы все привыкли и должны двигаться так", - объясняет Сивак.

Однако решение продлить учебный год приняли из-за ряда факторов. Один из главных - образовательные потери, которые понесли дети во время пандемии и полномасштабной войны.

"Сейчас видим, что разница между детьми в классах может быть просто колоссальной по каким-то предметам, и нам нужно время, чтобы это наработать", - отмечает она.

Укрытие, тревоги и сниженный темп

Дополнительным вызовом является ситуация с безопасностью. По словам педагога, трудно предсказать, сколько времени в течение учебного года дети проведут в укрытиях.

"Мы спускаемся в укрытие, но это все равно отнимает определенный период времени: пройти, спуститься, настроиться там, вернуться", - объясняет Анастасия.

К тому же иногда дети не приходят в школу после ночных воздушных тревог, и это также влияет на темп обучения.

"Приходится чем-то жертвовать, а жертвовать не хочется", - говорит специалист.

Она подчеркивает, что целостная личность не формируется, если убирать такие элементы как физкультура, курсы по soft skills или проектная работа.

"Поэтому на этом этапе мы приняли решение о 10 месяцах обучения, мы пилотируем. Это у нас первый год", - добавляет Анастасия.

Как проходит 10 месяц в младшей школе

Чтобы сделать дополнительный месяц привлекательным для детей, команда школы создала программу с экскурсиями, профориентацией и проектами.

"Нам удалось сделать для них этот 10 месяц с экскурсиями, с профориентацией, с проектами. Менять активности так, чтобы они могли доучиться, но и провести этот месяц немного по фану в школе", - рассказывает Сивак.

Цель этого подхода - сохранить ощущение каникул, но оставить обучение в центре внимания.

"Мы дали это ощущение каникул, просто для того, чтобы они были настроены ходить в школу... Было важно, чтобы они понимали, что это для них, и здесь можно и повеселиться, и поучиться", - заключает она.

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