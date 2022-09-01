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Более 10 истребителей Китая пересекли линию разграничения с Тайванем

Фото: (china.jet twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 сентября, более 10 китайских истребителей пролетели через срединную линию Тайваньского пролива.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению министерства обороны Тайваня, 14 китайских истребителей пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая обычно служит неофициальным территориальным барьером.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Тайвань обнаружил несколько десятков военных самолетов и корабли КНР близ острова.

Также движение китайских военных кораблей и самолетов вблизи Тайваня было зафиксировано 21 августа. Часть из них зашла в зону действия противовоздушной обороны.

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ТайваньКитай