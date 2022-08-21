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Тайвань обнаружил 5 китайских кораблей и 12 самолетов вблизи острова

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Тайвань, Воскресенье 21 августа 2022 15:57
Тайвань обнаружил 5 китайских кораблей и 12 самолетов вблизи острова Фото: китайские самолеты зашли в зону действия ПВО Тайваня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Тайвань вновь зафиксировал движение китайских военных кораблей и самолетов вблизи острова. Часть из них зашла в зону действия противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в Twitter.

В воскресенье, 21 августа, военные Тайваня зафиксировали вблизи острова 5 кораблей Китая и 12 самолетов. Из них 5 воздушных бортов пролетели над восточной частью средней линии Тайваньского залива и таким образом зашли в зону действия ПВО острова.

Тайваньская армия отреагировала на такие действия КНР и направила свои корабли и ракетные комплексы наземного базирования.

Напомним, что Китай 9 августа объявил о новых военных учениях возле Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.

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