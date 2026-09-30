ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

До 10 годин затримки: в Україні масово запізнюються потяги, перелік

08:54 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
До 10 годин затримки: в Україні масово запізнюються потяги, перелік Ілюстративне фото: в УЗ повідомили про затримки рейсі (колаж РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Після нічної атаки РФ на Київ і Київщину десятки поїздів Укрзалізниці їдуть із запізненням. Найбільше відстають рейси, що прямують на захід України та до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Укрзалізниці.

Які рейси запізнюються найбільше

Найдовше затримується поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль: він відстає від графіка на 9 годин 22 хвилини. Так само запізнюється рейс №3/4 Дніпро - Ужгород, який вирушив із початкової станції ще 29 вересня.

Далі йде поїзд №9/10 Київ - Будапешт із затримкою 7 годин 39 хвилин. Ще три рейси відстають більш ніж на шість годин: Чернігів - Ясіня, Харків - Ужгород і Дніпро - Ковель.

До 10 годин затримки: в Україні масово запізнюються потяги, перелік
Название

Фото: затримки поїздів УЗ вранці 30 вересня (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua)

Майже на шість годин запізнюються поїзди Київ - Миколаїв, Київ - Запоріжжя, Харків - Рахів та Харків - Одеса. Затримки є і на рейсах із Києва до Варшави, Перемишля та Чопа.

У сервісі причину затримок не вказали. Проте зазвичай це пов'язано з безпековою ситуацією - вночі повітряна тривога була майже по всій Україні, у деяких регіонах чули вибухи. У такому разі прямування поїздів зупиняють, оскільки ворог постійно б'є по залізниці та цивільному населенню.

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Київ реактивними дронами і балістикою.

За даними рятувальників, у місті загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Пожежі та руйнування зафіксовано в чотирьох районах.

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни завдали комбінованого удару по Київщині.

У Вишгороді під завалами будинку знайшли тіло дитини, ще трьох людей дістали живими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укрзалізниця Війна в Україні Ракети Атака дронів
Новини
РФ вдарила по Київщині: загинула дитина, зруйновано житло та палають склади
РФ вдарила по Київщині: загинула дитина, зруйновано житло та палають склади
Аналітика
"Роботи не кровоточать": інтерв'ю з командиром підрозділу ударних НРК NC13
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна "Роботи не кровоточать": інтерв'ю з командиром підрозділу ударних НРК NC13