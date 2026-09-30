До 10 годин затримки: в Україні масово запізнюються потяги, перелік

Після нічної атаки РФ на Київ і Київщину десятки поїздів Укрзалізниці їдуть із запізненням. Найбільше відстають рейси, що прямують на захід України та до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Укрзалізниці.

Які рейси запізнюються найбільше

Найдовше затримується поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль: він відстає від графіка на 9 годин 22 хвилини. Так само запізнюється рейс №3/4 Дніпро - Ужгород, який вирушив із початкової станції ще 29 вересня.

Далі йде поїзд №9/10 Київ - Будапешт із затримкою 7 годин 39 хвилин. Ще три рейси відстають більш ніж на шість годин: Чернігів - Ясіня, Харків - Ужгород і Дніпро - Ковель.

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Фото: затримки поїздів УЗ вранці 30 вересня (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua)

Майже на шість годин запізнюються поїзди Київ - Миколаїв, Київ - Запоріжжя, Харків - Рахів та Харків - Одеса. Затримки є і на рейсах із Києва до Варшави, Перемишля та Чопа.

У сервісі причину затримок не вказали. Проте зазвичай це пов'язано з безпековою ситуацією - вночі повітряна тривога була майже по всій Україні, у деяких регіонах чули вибухи. У такому разі прямування поїздів зупиняють, оскільки ворог постійно б'є по залізниці та цивільному населенню.

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Київ реактивними дронами і балістикою.