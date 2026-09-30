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До 10 часов задержки: в Украине массово опаздывают поезда, перечень

08:54 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
До 10 часов задержки: в Украине массово опаздывают поезда, перечень Иллюстративное фото: в УЗ сообщили о задержках рейса (коллаж РБК-Украина)
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После ночной атаки РФ на Киев и Киевщину десятки поездов "Укрзалізныци" едут с опозданием. Больше всего отстают рейсы, следующие на запад Украины и к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса "Укрзализныци".

Какие рейсы опаздывают больше всего

Дольше всех задерживается поезд №31/32 Запорожье - Перемышль: он отстает от графика на 9 часов 22 минуты. Так же опаздывает рейс №3/4 Днепр - Ужгород, который отправился с начальной станции еще 29 сентября.

Далее следует поезд №9/10 Киев - Будапешт с задержкой 7 часов 39 минут. Еще три рейса отстают более чем на шесть часов: Чернигов - Ясиня, Харьков - Ужгород и Днепр - Ковель.

До 10 часов задержки: в Украине массово опаздывают поезда, перечень
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Фото: задержки поездов УЗ утром 30 сентября (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua)

Почти на шесть часов опаздывают поезда Киев - Николаев, Киев - Запорожье, Харьков - Рахов и Харьков - Одесса. Задержки есть и на рейсах из Киева в Варшаву, Перемышль и Чоп.

В сервисе причины задержек не указали. Однако обычно это связано с безопасностью - ночью воздушная тревога была почти по всей Украине, в некоторых регионах слышали взрывы. В таком случае следование поездов останавливают, поскольку враг постоянно бьет по железной дороге и гражданскому населению.

Напомним, что ночью Россия атаковала Киев реактивными дронами и баллистикой.

По данным спасателей, в городе погибли два человека, еще четверо пострадали. Пожар и разрушение зафиксированы в четырех районах.

Как сообщало РБК-Украина, россияне нанесли комбинированный удар по Киевщине.

В Вышгороде под завалами дома нашли тело ребенка, еще трое человек были живы.

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