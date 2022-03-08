За 10 дней Укрзализныця эвакуировала полтора миллиона украинцев

В Укрзализныце сообщили, что за последние 10 дней им удалось спасти полтора миллиона жизней. В частности, речь идет о количестве эвакуированных пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

"Мы сознательно разменяли комфорт и скорость на безопасность. Сейчас это главное. Я в очередной раз прошу прощения у наших пассажиров за дискомфорт. Но наша цель сейчас - дать возможность выехать из-под обстрелов всем желающим. И уже ту ночь все ключевые вокзалы заканчивают день почти без пассажиров. Это результат слаженной работы всей команды. Меня сейчас греет одна мысль. Полтора миллиона наших граждан точно будут спать сегодня спокойно, не просыпаясь от взрывов", - сказал Камышин.

Как рассказал глава УЗ Александр Камышин, Укрзализныця спасла полтора миллиона жизней из городов, которые обстреливают оккупанты.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця дала график курсирования эвакуационных поездов на 8 марта.

Также мы писали, что УЗ ежедневно изготавливает около тысячи противотанковых ежей.

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