ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

УЗ ежедневно изготавливает около тысячи противотанковых ежей

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 17:51
УЗ ежедневно изготавливает около тысячи противотанковых ежей Фото: УЗ ежедневно изготавливает около тысячи противотанковых ежей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

"Укрзализныця" производит со своих рельсов противотанковые ежи. С начала месяца их изготовили уже почти 4 тысячи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ в Facebook.

"Мы продолжаем производить железных ежиков и раздавать их в хорошие руки. Это наш вклад в оборону нашей страны. Не для такого дела мы покупали эти рельсы. Но ведь не мы начали эту войну", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что железнодорожные пути обязательно будут отстроены после победы Украины.

"А пока разбирайте поскорее ежиков. Они очень не любят русские танки!",- подчеркнули в УЗ.

УЗ ежедневно изготавливает около тысячи противотанковых ежей

Всю необходимую информацию о наличии и доставке противотанковых ежей можно узнать по телефону координатора +38 068 380 83 57.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать