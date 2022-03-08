За 10 днів Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців

В Укрзалізниці повідомили, що за останні 10 днів їм вдалося врятувати півтора мільйона життів. Зокрема, йдеться про кількість евакуйованих пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

"Ми свідомо розміняли комфорт і швидкість на безпеку. Зараз це головне. Я вкотре прошу вибачення у наших пасажирів за дискомфорт. Але наша ціль зараз - дати можливість виїхати із-під обстрілів всім бажаючим. І вже котру ніч всі ключові вокзали закінчують день майже без пасажирів. Це результат злагодженої роботи всієї команди. Мене зараз гріє одна думка. Півтора мільйона наших громадян точно спатимуть сьогодні спокійно, не просинаючись від вибухів", - сказав Камишин.

Як розповів глава УЗ Олександр Камишин, Укрзалізниця врятувала півтора мільйона життів з міст, які обстрілюють окупанти.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 8 березня.

Також ми писали, що УЗ щодня виготовляє близько тисячі протитанкових їжаків.

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